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Спорт

Г. Н. Филиппов: ельчанин, спортсмен, победитель

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Сергей НОВИКОВ,
Олег АНДРУЩЕНКО,
Артем СТАРОДУБЦЕВ,
студенты института физкультуры,
спорта и безопасности жизнедеятельности
ЕГУ им. И. А. Бунина

Известный елецкий спортсмен, тренер, судья и педагог Г. Н. Филиппов родился очень далеко от нашего города — в маньчжурском Харбине 5 февраля 1922 года. Спустя 13 лет семья Геннадия переехала в Елец, где жизнь нашего героя складывалась непросто: в 1936-м умерла его мама.

  • Первенство г. Ельца по легкой атлетике. Стоят: Г. Н. Филиппов (первый слева) и Е. А. Мусатов (второй справа).
  • Участники легкоатлетического кросса по елецким улицам (Г. Н. Филиппов в центре на заднем плане).

Чемпион
и рекордсмен

До 1940 года Гена Филиппов учился в СШ № 11 (в то время она располагалась на пересечении улиц К. Маркса и М. Горького, в здании, где позже была станция юных техников). Все это время парнишка увлеченно занимался легкой атлетикой и волейболом. Не раз становился чемпионом Орловской области по этим вида спорта. Например, устанавливал областные рекорды в беге на 100 метров, в прыжках в длину и высоту, метании гранаты, копья, диска, толкании ядра. Если говорить о рекордных достижениях, то первые из них Геннадий начал устанавливать задолго до Великой Отечественной, а последний — уже в послевоенном 1949-м.
В 1939 году, будучи девятиклас-сником, участвовал в молодежных республиканских соревнованиях в Москве, где также блестяще проявил себя, заняв несколько первых мест. А затем в составе сборной РСФСР выступал в первенстве страны среди школьников в Харькове.


Его война

С сентября 1941 по январь 1942 года Г. Н. Филиппов воевал в составе Елецкого истребительного батальона НКВД, принимал участие в освобождении города. А затем его направляют на Северо-Западный фронт в 62-ю отдельную морскую бригаду. В апреле 1942 года Геннадий Николаевич получил тяжелое ранение в левое предплечье во время ожесточенного боя близ города Старая Русса.
После выписки из госпиталя стал инвалидом. Был награжден медалью «За боевые заслуги».


Тренер и педагог

С 1944 по 1997 годы Геннадий Николаевич трудился в Елецком учительском институте и ЕГПИ (ныне ЕГУ им. И. А. Бунина). Здесь он возглавлял физкультурно-массовую работу, преподавал физвоспитание, тренировал волейбольную команду и коллективы по пулевой стрельбе, легкой атлетике, причем не только вузовские, но сборные Ельца. Под его руководством они не раз становились чемпионами городских и областных соревнований. А еще он 53 года (!) оставался председателем первичной организации ДОСААФ, став настоящим рекордсменом в этом деле. Кроме того, Г. Н. Филиппов долгое время выступал в качестве главного судьи многочисленных соревнований и как арбитр пользовался непререкаемым авторитетом.
Геннадий Николаевич воспитал двух мастеров спорта по легкой атлетике — Валерия Кузнецова и Андрея Полосина, подготовил сотни спорт-сменов-разрядников, победителей и призеров областных, республиканских и всесоюзных соревнований.
Р. S. При подготовке материала использовались интернет-источники, публикации газеты «Красное знамя», архивные фонды ЕГУ им. И. А. Бунина, государственного архива Липецкой области.

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