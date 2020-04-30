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Благоустройство

И. Г. Артамонов проверил ход работ на мосту и Новолипецкой

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Маруся БЫКОВА

В Ельце с рабочим визитом побывал глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов. Он оценил ход работ на двух крупных объектах — реконструкцию моста через Быструю Сосну и прокладку сетей водоснабжения и водоотведения елецкого участка ОЭЗ ППТ «Липецк» и ОЭЗ РУ «Елецпром» (улицы Новолипецкая и Кротевича). 

Глава Ельца Е. В. Боровских и глава региона И. Г. Артамонов во время инспекции работ на ул. Новолипецкой.

Мост будет четырехполосным

Железобетонный мост был сдан в эксплуатацию в 1979 году и давно требовал ремонта. Это единственная автомобильная переправа, связывающая центр Ельца и засосенскую часть города. Сейчас ширина инженерного сооружения почти 12 метров, а длина 235 метров. После реконструкции моста за счет его расширения до 19 метров проезжая часть увеличится с двух до четырех полос.
Проект подразумевает установку восьми дополнительных опор. Они станут основой для конструкций под две дополнительные полосы движения.
Значительная часть работ уже выполнена. В частности, пробурены скважины, проведено армирование и бетонирование свай и верхних частей фундаментов опор. Для реконструкции старых несущих конструкций строители монтируют временный технологический мост длиной 72 метра.


Что и за сколько сделают?

Возведение и ремонт опор планируется до декабря, затем начнется монтаж пролетов. На этом этапе придется ограничить движение по мосту, предполагается ввести здесь реверсивное движение.
Реконструкция Каракумского моста обойдется в 388873 тыс. рублей. Она проводится в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы «Развитие транспортной системы». Финансирование в 2019 — 2020 годах осуществляется из бюджетов трех уровней — федерального (340 млн. рублей), областного (34,3 млн.), муниципального (3,5 млн.).


 — Это долгожданный мост для ельчан. Работы идут по графику. Подрядчик надежный, строит не первый мост. Реконструкция рассчитана на два года, мы просим строителей завершить работы в следующем году к юбилею города — в сентябре Ельцу исполнится 875 лет, — прокомментировал ход реконструкции И. Г. Артамонов.


Крупнейший проект в сфере ЖКХ региона

Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на улице Новолипецкой проходит в рамках государственной программы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» и остается одним из самых крупных в сфере ЖКХ региона.   
Объект необходим для обеспечения жителей засосенской части Ельца качественным и бесперебойным водоснабжением.  Общая стоимость проекта — 1209,0 миллионов. Он стартовал в 2017 году с техприсоединения ОЭЗ ППТ «Липецк».
За четыре месяца с начала текущего года проложено уже 2,9 километра сетей методом горизонтально-наклонного бурения. Оно будет продолжено по улице Новолипецкой до дюкерного перехода через реку Быструю Сосну.


Работают с опережением

За два года подрядчик проложит 7,2 километра сетей водоснабжения по улицам Кротевича и Новолипецкой и построит водопроводно-насосную станцию. 
Сейчас работы идут в соответствии с графиком и с учетом всех противоэпидемических требований. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, их самочувствие регулярно контролируется, например, при помощи термометрии.
— Прокладка этих коммуникаций — еще один очень важный проект для жителей Ельца, а также для особой экономической зоны в пригороде. Подрядчик тянет сети современным способом, не вскрывая асфальта, методом горизонтально-наклонного бурения. Работы идут по графику, даже с небольшим опережением, — отметил И. Г. Артамонов.  

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