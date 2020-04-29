Пузанов Анатолий Иванович

Мой дед родился 20 мая 1919 года в деревне Данилово Мелинковского района Владимирской области.

Война его застала на западной границе, в г. Львове, где он проходил армейскую службу механиком-водителем танка Т-34 в 15-м танковом полку 8-й танковой дивизии. Уже 20 июня 1941 года их часть по боевой тревоге выдвинулась к западной границе, зачем — еще никто не подозревал. А ранним утром 22 июня полк был построен и командир объявил, что немецкие войска нарушили границу и находятся в 20 километрах от расположения наших танкистов. Началась война.

В 1942 году дед участвовал в сражениях на Харьковском направлении, а в сентябре того же года воевал в Сталинграде. За один из боев награжден орденом Красного Знамени. В январе 1943 года в ходе наступления его танк был подбит, а дедушку ранило. За тот бой А. И. Пузанова наградили орденом Красной Звезды. После лечения в госпитале он участвовал в боях за взятие Крыма.

По окончании войны, демобилизовавшись из рядов Советской Армии, переехал в Елец. Много лет работал в лавском карьере, награжден орденом «Знак Почета». Ушел из жизни 13 апреля 1980 года.

К. ОБОРОТОВ,

внук.

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