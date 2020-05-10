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Благоустройство

Понтонный мост соединил берега

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В начале мая установлен понтонный мост, соединяющий правый и левый берега реки Быстрой Сосны. Жителям Верхнего и Нижнего Затона, да и не только им, теперь стало намного проще и быстрее попасть в засосенскую часть города и обратно.

Ежегодно сооружением переправы занимается индивидуальный предприниматель из Елецкого района Ю. А. Злобин: с ним заключается соответствующий договор на установку, содержание, эксплуатацию, а в конце сезона — разбор моста. Юрий Алексеевич занимается соединением берегов Быстрой Сосны уже не первый год. Он обладает необходимой техникой и специалистами, имеющими богатый опыт в наведении переправы.


Доставлять части конструкции (длина моста 82 метра, ширина — 3) к месту установки помогают специалисты городской службы спасения.
Сегодня в условиях самоизоляции мост используют только пешеходы. В прежние годы, до нашествия коронавируса, здесь было излюбленное место отдыха и рыбалки, а еще с моста открывается живописный вид на город и Вознесенский собор.

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