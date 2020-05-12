Обратиться за пенсией, не выходя из дома

— У меня подходит время обращаться за назначением пенсии. Однако сейчас, когда автобусы ходят только утром и вечером, добраться до управления ПФР (оно перешло на индивидуальный прием) крайне сложно. Что делать?

На вопрос читательницы ответили специалисты УПФР в городе Ельце:

— В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической обстановки упрощено назначение ряда пенсий и пособий. При этом есть несколько способов обратиться за назначением пенсий и иных выплат, не выходя из дома.

Первый: дистанционно через «Личный кабинет».

Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются через «Личный кабинет» на сайтах Пенсионного фонда и госуслуг. Доля таких обращений достигает сейчас более 70 процентов от общего количества. По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, которые переданы работодателями в информационную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате, нестраховых периодах, которые также учитываются при назначении пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы ПФР. Благодаря этому большинство пенсий в период с 1 апреля по 30 июня 20 года назначается удаленно и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР.

Второй способ обращения в ПФР — по телефону.

Если у человека нет возможности подать электронное заявление, специалисты УПФР связываются с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению.

При этом специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают персональных данных, СНИЛС, номера банковской карты или ее ПИН-код, а также пароля доступа к «Личному кабинету». Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.

Третий способ обращения в ПФР — назначение и продление пенсии инвалидам.

Все виды пенсий людям с ограниченными возможностями и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. Поэтому такому человеку достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд получит из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения бюро медико-социальной экспертизы.

Продлевают инвалидность также заочно. При наступлении даты, до которой она была установлена по итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.

Четвертый способ — продление пенсии по потере кормильца.

Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и продлить выплату пенсии.

При этом территориальные органы ПФР принимают решение о продлении выплаты пенсии учащимся в том числе на основе данных, поступающих из учебных заведений, и сведений работодателей о трудовой деятельности.

Пятый способ — продление выплаты пенсии по доверенности.

По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До июля 2020 года данный порядок приостановлен, выплата по доверенности продолжается даже по истечении выплатного периода.

Шестой способ — продление выплат пенсионерам без прописки.

Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают социальную пенсию. Она назначается при условии личного заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После назначения пенсии, чтобы не потерять на нее право, такое заявление необходимо представлять раз в год. До июля 2020 года порядок подтверждения места жительства приостановлен, поэтому пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию.

Седьмой способ — продление ежемесячной выплаты из материнского капитала.

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и право на эту меру поддержки. В случае если время выплаты истекает до 1 октября, представление средств продляется автоматически.



Подготовила

Т. ЩЕРБАТЫХ.