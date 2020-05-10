Вспомним героев поименно

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

Улица Вячеслава Кротевича

Вячеслав Людвигович Кротевич родился в Ельце, с детства хотел стать летчиком и свою мечту осуществил: закончил летную школу, авиаучилище. К 1934 году он уже начальник летно-учебной части аэроклуба Метростроя, учил летать молодых подопечных.

На фронт Вячеслав Людвигович попал весной 1942 года. Воевал в составе 35-го штурмового авиационного полка Балтийского флота, стал заместителем командира эскадрильи. За успешное выполнение заданий в период Синявинской операции награжден орденом Боевого Красного Знамени.

В последний полет Кротевич вместе со своим штурманом младшим лейтенантом И. Ф. Быковым поднялись 19 ноября 1943 года. В 15 километрах от острова Гогланд (район нынешнего Кингисеппа) был обнаружен вражеский конвой. «Ил-2» нашего земляка успешно атаковал корабли противника, однако при выходе из пике самолет подбили из зенитного орудия. Он загорелся, и тогда В. Л. Кротевич направил пылающую машину в борт одного из кораблей врага, в результате чего судно переломилось и затонуло…

Командир дивизии, где служили геройски погибшие летчики, вышел с ходатайством о посмертном присвоении им званий Героев Советского Союза. Но сразу по горячим следам просьба осталось без удовлетворения. Хотя лучшему экипажу эскадрильи выделили новый самолет и назвали его «Вячеслав Кротевич и Иван Быков». И только в 1993 году Указ Президента РФ исправил несправедливость, оба летчика посмертно получили высшее звание страны, а также ордена Отечественной вой-ны I степени. Еще через год В. Л. Кротевич стал почетным гражданином Ельца, в 2000 году на площади Победы установлен его горельеф. Улицы, названные в его честь, есть в Ельце и Липецке.



Улица генерала Костенко

Служить Отечеству Федор Яковлевич Костенко начал еще в 1915 году в царской армии. В 1918 добровольно вступил в Красную Армию. Талант командира быстро довел его до высоких должностей, и в октябре 1940 года Костенко — уже генерал-лейтенант, командующий 26-армией.

В сентябре 1941 года Федор Яковлевич был назначен заместителем командующего Юго-Западным фронтом. Во время Елецкой операции возглавлял оперативную группу войск фронта. Дважды Герой Советского Союза, маршал К. С. Москаленко вспоминал: «Надо отдать должное генерал-лейтенанту Костенко и начальнику штаба Баграмяну за умелую организацию наступления. Конно-механизированной группе было приказано перейти в наступление 6 декабря, но ввиду того, что она не успела сосредоточиться, они добились переноса атаки на сутки позже, показав целесообразность удара всеми силами группы одновременно. Их расчет полностью оправдался. Удар оказался мощным и неожиданным для врага».

Войска под командованием Костенко участвовали во многих операциях Великой Отечественной войны.

Федор Яковлевич погиб в мае 1942 года, попав с войсками в окружение в ходе Харьковской операции. Только в 2018 году поисковикам удалось найти место его захоронения. Доказано, что Ф. Я. Костенко до конца был верен присяге и погиб в бою. Прах генерала украинская сторона передала российским представителям. Он был захоронен со всеми воинскими почестями по решению Президента РФ на федеральном воинском мемориале в Московской области.



Улица Георгия Курбатова

Названа так 10 лет назад, в дни празднования 65-летия Великой Победы в честь нашего земляка Героя Советского Союза.

Командир отделения мотористов торпедного катера ТК-13 1-го дивизиона бригады торпедных катеров Северного флота, старшина 2-й статьи ельчанин Георгий Курбатов служил на Северном флоте. Участвовал в потоплении 8 вражеских кораблей, в 20 высадках разведывательно-диверсионных групп, в 20 минных постановках.

Звание Героя Советского Союза Г. Д. Курбатов получил за дерзкий рейд и высадку десанта в ходе Петсамо-Киркинесской операции и атаки сильно укрепленного фашистами порта. На обратном пути в катер, где находился Курбатов, попал снаряд. Взрыв повредил рулевое управление, превратив корабль в легкую мишень для врага. Наш земляк, несмотря на ранение и контузию, нашел выход из ситуации: попеременно включая то правый, то левый двигатели, он вывел катер из-под обстрела, в котором позже насчитали свыше 200 пробоин, спас судно и экипаж.

После войны жил и работал в Ельце. Ушел из жизни в 1991 году, похоронен на городском кладбище.



Улица Алеши Оборотова

Он родился в семье железнодорожника. Учился в школе № 18 (ныне № 17), но с началом войны об учебе пришлось забыть.

Как и все елецкие мальчишки, 13-летний Алеша ненавидел фашистов, оккупировавших его родной город. Ночами, стараясь быть незамеченным немецкими патрулями, перерезал телефонные провода, чтобы оставить врага без связи. Кроме того, знал, где находятся пулеметные точки и располагаются автоматчики противника.

Когда началась Елецкая наступательная операция и части Красной Армии атаковали фашистов, Алексей пробрался навстречу красноармейцам. Он сообщил, где находятся пулеметные гнезда врага, провел бойцов окольными путями, чтобы те не попали под огонь противника. Во время боев за освобождение родного Ельца отважный разведчик Алексей Оборотов был смертельно ранен на улице Землянской.

Похоронили юного героя на площади Революции. Его именем названа бывшая улица Ровенская.



Улица Нади Гусевой

До войны ельчанка успела закончить курсы медсестер и в феврале 1942 года ушла добровольцем на фронт. Была санинструктором. Летом 1944 года старшину медицинской службы Надежду Гусеву направили в роту штрафников. Подобные подразделения отправляли на самые сложные задания, потому и потери они несли тяжелые, а санинструкторам хватало работы.

Вот строки из фронтового донесения: «Тов. Гусева все время находилась в боевых порядках роты, во время форсирования Днестра переправилась на правый берег с первой группой и оказала, несмотря на сильный огонь противника, первую помощь раненым бойцам, а тяжелораненых выносила в укрытие. За время наступательных боев с 25 по 28 июля 1944 года вынесла в укрытие 18 тяжелораненых бойцов и оказала первую помощь легкораненым бойцам и офицерам…».

В одном из боев в районе реки Днестр подразделение, где находилась Надя Гусева, попало в окружение. Она и ее подруга Надежда Клюева могли убежать, укрыться, но с ними были тяжелораненые. Фашисты, зверски расправившись с больными и немощными людьми, подвергли жестоким истязаниям и санинструкторов. Девушкам отрезали пальцы, выкололи глаза, штыками прокололи головы, грудь, а затем расстреляли бездыханные тела…

Похоронена отважная землячка в братской могиле на Украине. Посмертно награждена орденом Отечественной войны II степени. В Ельце в ее честь названа улица в засосенской части города, прежде именовавшаяся Выгонной (Старо-Выгонной). Неподалеку от нее до войны жила Надя Гусева.



Улица Михаила Дякина

Прежде — ул. Ламская (Большая). Здесь в доме № 175 родился и жил Михаил Дякин.

После учебы в школе закончил два курса Елецкого кооперативного техникума, успел поработать заведующим столовой. Потом служил в армии, прошел курсы младших лейтенантов. С июля 1941 года Михаил Дякин — на фронте. Участвовал в битвах за Москву, Сталинград, был награжден орденами Красной Звезды и Александра Невского.

Звание Героя Советского Союза наш земляк, гвардии капитан, начальник артиллерии 229-го гвардейского стрелкового полка получил за то, что со своими бойцами и тремя орудиями на подручных средствах переправился через Днепр и в числе первых закрепился на правом берегу. Там бойцы отважно отразили 13 ожесточенных контратак фашистов, подбили два танка и уничтожили более сотни гитлеровцев.

До Победы М. В. Дякин не дожил 9 дней: погиб в апреле 1945 года в Австрии. Его фронтовой друг писал: «29 апреля — новая утрата. Шел бой, обычный. Ничем не примечательный. Герой Советского Союза майор Дякин вел наблюдение в бинокль из траншеи НП своего дивизиона. Вражеский снаряд разорвался далеко, но шальной осколок долетел до траншеи и, попав в сердце, насмерть сразил Михаила Васильевича… После траурного митинга мы простились с погибшим и повезли его тело в Вену. Там, на площади перед зданием парламента, и похоронили героя. Долго стоял я в тот весенний день у могилы Михаила. Нас крепко связали почти три года фронтовой дружбы. «Скоро дойдем до Берлина — и по домам», — сказал он мне за два дня до того трагического момента. И вот… не дошел. Остался в Вене».



Улица Леонида Камзолова

Когда началась Великая Отечественная война, десятиклассник Леонид Камзолов организовал группу, в которую входили 14 его сверстников. Их зачислили в отряд народного ополчения. Парни занимались военным делом, изучали винтовку и пулемет, тренировались в стрельбе.

…В декабре 1941 года во время боев за Елец Леня Камзолов и его друзья Вася Краюшкин и Виля Огнев сумели засечь и уничтожить вражеского пулеметчика, не дававшего наступавшим красноармейцам развить атаку.

Получив боевую закалку в боях за родной город, Камзолов вступил в действующую армию. Его командировали в Ульяновское военное училище, руководство которого планировало оставить обстоятельного и деловитого ельчанина для подготовки молодых лейтенантов. По этому поводу Леонид писал родным: «Это будет для меня большой печалью, так как у меня одна мечта — попасть на фронт…».

Он успешно сдал экзамены и осенью 1942 года отправился на фронт. Командовал взводом во время обороны Сталинграда. Там Камзолов геройски погиб в 1943 году. В Ельце его именем названа небольшая, тихая улочка в районе Питомника.



Улица Василия Краюшкина

В начале войны Василий Краюшкин, не раздумывая, вступил в группу комсомольцев под руководством Лени Камзолова. В декабре 1941 года не раз успешно выполнял задания по разведке и уничтожению военных объектов противника. После освобождения города был призван в Красную Армию. Старший сержант, командир минометного расчета Краюшкин умело и беспощадно бил врага.

Летом 1943 года Василий участвовал в освобождении от фашистов Украины. Он пишет домой: «Жив, здоров, был в бою, наверно, скоро получу награду. Дрался с «Тиграми», их новый танк пошел на меня напропалую, я стрелял в упор и что-то там повредил…. Вчера разбил пушку немецкую, стояла, замаскированная сеткой и ветками и еле заметна была. Но все же ее обнаружили. Я навел свою машину (82-миллиметровый миномет) и сделал 4 выстрела. И все в порядке…».

И последнее: «Будем драться за наше счастье, за нашу Родину. Скоро придет Победа! Если погибну, то не жалейте обо мне — дрался за вас, мама, за счастье Валерика… Буду осторожен, но смел и дерзок с врагом!».

Василий Краюшкин погиб в бою осенью 1943 года, ему было всего 19 лет.

(Продолжение следует).