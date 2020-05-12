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Благоустройство

О сезонном отключении горячей воды

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Со вторника, 12 мая, в Ельце начались плановые отключения горячей воды в связи с сезонными испытаниями теплоцентралей — гидравлической опрессовкой теплосетей. Как и прежде, эти работы проводятся в два этапа — первый уже начался, а следующий стартует в июле-августе.

График гидравлических испытаний Елецкой ТЭЦ на 2020 год опубликован в социальных сетях и на сайте «КЗ».
В мае испытывается тепловая сеть № 2 (по графику, с 12 по 25 числа). Энергетики предупреждают: с 12 мая в течение двух месяцев они могут устранять порывы сетей, выявленные в результате опрессовки (по этому поводу надо будет звонить в свою управляющую компанию — там должны быть в курсе, где прорвало и как быстро планируется проблему решить).
По елецким котельным с позавчерашнего дня опрессовка началась по адресам: ул. Коммунаров , 89-а (5 микрорайон), ул. Коммунаров, 40. С 18 мая начнутся работы на участке, запитанном на котельную, которая расположена на улице Октябрьской (д. 97) — до 31 мая.
Окончание ОЗП (осенне-зимнего периода) — официальный повод для начала работ по гидравлической опрессовке территорий, обслуживаемых котельными по адресам: ул. Коммунаров, 5, ул. Свердлова, 13, ул. Советская, 85, пер. Верхний, 1, ул. Школьная, 13, ул. Орджоникидзе, 78, ул. А. Оборотова, 4, ул. 9 Декабря, 72, ул. К. Маркса, 17, ул. Мира, 84 (и 113), ул Октябрьская, 47.
Ни календарного начала, ни определенного (хотя бы ориентировочного) окончания опрессовочных работ по этим оканчивающим ОЗП котельным в графике, опубликованном «Квадрой», нет — «до начала [нового] ОЗП», сказано в этом перечне.
Опять-таки в каждом конкретном случае нужно будет звонить в свою УК (ТСЖ).

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