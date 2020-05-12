Вспомним героев поименно

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

Улицы Вили Огнева и Клавы Шаталовой

Великая Отечественная война связала судьбы этих юных людей, положила их жизни на алтарь Великой Победы.

Обе улицы расположились по соседству с железнодорожной станцией.

Много лет ничего не было известно о судьбе юноши и девушки. Даже родителям, их считали пропавшими без вести. И только благодаря поисковой работе школьников города Малоархангельска (Орловская область) удалось обнаружить могилы героев и узнать от очевидцев подробности последних дней их жизни.

Вилен Огнев родился в Ельце в 1925 году. Окончив восьмилетку, поступил в железнодорожное училище. В июне 1941 года ему было 16 лет. Несмотря на юный возраст, он вступил в партизанский отряд, отважно сражался за свой родной город.

После освобождения Ельца Вилен стал разведчиком в 13-й армии Брянского фронта. Десятки раз переходил на вражескую территорию для сбора разведданных. За успешное выполнение заданий был награжден самой почитаемой среди солдат медалью «За отвагу».

Клавдия Шаталова родилась в 1922 году в селе Пищулино. В 1931 году ее семья перебралась в Елец. Здесь девушка поступила в железнодорожный техникум.

Во время оккупации города Клава со своей подругой писали листовки, в которых призывали на борьбу с врагом, а потом расклеивали их на местных домах и заборах.

После освобождения Ельца вместе с группой комсомольцев Клава отправилась в распоряжение командования 13-й армии Брянского фронта. Молодые люди прошли необходимое обучение разведывательному делу.

Чтобы добыть ценные сведения, отважная девушка неоднократно ходила в тыл врага. Очередной поход разведгруппы в феврале 1942 года на территорию, оккупированную врагом, закончился трагически. Вилен и Клавдия, а также их товарищ Семен Кондарев попали в плен. Их схватили, бросили в подвал дома, в котором размещалось гестапо. Один из местных полицаев, узнал девушку, которую раньше задерживали.

Ребят жестоко пытали. Клавдии переломали пальцы, зажимая их дверью, вырезали язык и бросили к ногам парней. Потом палачи принялись допрашивать Вилю Огнева и Семена Кондарева, надеясь, что ужасная картина издевательства над Клавой на их глазах даст свои результаты. Но парней не удалось сломать. Озверев, палачи отрезали им языки.

Через два дня в сквере Малоархангельска фашисты устроили показательную казнь. Сколотили виселицу, согнали всех жителей. Когда ельчан-разведчиков вывели из подвала, горожане увидели, как двое истерзанных и окровавленных парней несли на руках девушку. На грудь повешенным немцы повесили доску со словами «Смерть партизанам!», но утром малоархангельцы увидели совсем другую надпись: «Слава героям!».



Улица Филиппа Черокманова

Герой Советского Союза, почетный гражданин Ельца, генерал-лейтенант Филипп Михайлович Черокманов (1899 — 1978 гг.) освобождал Елец.

Он родился в 1899 году в бедной многодетной крестьянской семье в Пензенской области, окончил сельскую школу. Летом работал пастухом.

В 1919 году Филипп вступил в Красную Армию и добровольно уехал на Восточный фронт, воевал с войсками Деникина. Так началось его 40-летнее воинское служение Родине.

Черокманов закончил курсы красных командиров, учился при Военной академии Генштаба. В 1939 году был назначен командиром 148-й стрелковой дивизии.

В августе 1941 года в боях на реке Остер, под Шумячами (Смоленская обл.), полковник Черокманов и другие офицеры стояли в окопах как и рядовые, отбивая атаки противника, был ранен, едва не попал в плен.

…В ноябре 1941 года приказом командующего фронтом Ф. М. Черокманов был назначен начальником гарнизона и укрепрайона Ельца. Он принимал самое активное участие в подготовке Елецкой наступательной операции, проявив полководческий талант.

Описывая события в Ельце в декабре сорок первого, С. П. Иванов в своей книге «Штаб армейский, штаб фронтовой» пишет: «Филипп Михайлович докладывал, что его передовые подразделения вышли к железнодорожной станции и завязали бои на окраине города.

На следующий день, 8 декабря, полк 148-й дивизии, наступавший с севера, овладел Хмелинцом и достиг шоссе Елец — Ефремов, а части полковника Курносова (143-я дивизия), действовавшие с юга, заняли район близ села Лавы и повели наступление на Пажень. Полки центра боевого порядка ворвались на восточную окраину Ельца, где закипели ожесточенные уличные схватки. Красноармейцы, овладели Красными казармами и кожевенным заводом… Полковник Ф. М. Черокманов находился в первых рядах наступавших бойцов…».

9 декабря Елец был освобожден. Газета «Правда» 24 февраля 1942 года писала: «Успех сражения за город Елец решил глубоко разработанный план, смелое, инициативное его осуществление, при котором противнику была продиктована воля опытного, сильного командира полковника Черокманова Ф. М.».

Te, кому довелось общаться с Филиппом Михайловичем во время войны, отмечали, что он был тверд, пунктуален, порой даже крут. Эти свойства его характера особенно ощущали на себе работники штаба и командиры частей. В боевой обстановке он становился требовательным, решительным и бесстрашным. Многие подчеркивали его творческий подход к решению военных задач.

Человек сильной воли, порою резкий в выражениях, с быстрой военной мыслью — таков был генерал Черокманов. В 1943 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме того, он награжден двумя орденами Ленина, тремя Красного Знамени и Суворова, а также Кутузова, Красной Звезды, чехословацкими и польскими орденами. Воевавший с первого и до последнего дня Великой Отечественной войны, он закончил боевой путь в Праге.

После Победы командовал 7-й Гвардейской армией в Закавказском военном округе, был первым заместителем командующего Туркестанского военного округа. В 1957 году по состоянию здоровья Филипп Михайлович оставил военную службу, но до последних дней жизни принимал участие в патриотическом воспитании молодого поколения. Жил в Воронеже. Не раз приезжал и в Елец, город, с которым связала его судьба в морозном декабре 1941 г., встречался здесь с ветеранами и молодежью.

В декабре 1971 года (накануне 30-летия освобождения города) исполком Елецкого горсовета депутатов присвоил Филиппу Михайловичу Черокманову звание почетного гражданина г. Ельца. Умер генерал 8 июня 1978 года. Похоронен в Воронеже.