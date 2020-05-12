Елецкий Макаренко

Людмила ЛУТОВИНОВА,

ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения

Среди яркого созвездия елецких учителей прошлых лет одной из самых интересных и неповторимых личностей я бы назвала Бориса Григорьевича Лесюка, директора Детского парка, который теперь носит его имя. 15 мая, исполняется 105 лет со дня его рождения. Все, кто когда-то был его воспитанником или соратником, ежегодно отмечают эту дату. Мне довелось знать Бориса Григорьевича лично, работать с ним на турслетах, он стал одним из героев моей книги «Страницы памяти». А еще я считаю его главным Учителем своей жизни.

В чем секрет БГ?

Борис Григорьевич Лесюк взрастил несколько тысяч учеников, среди которых немало замечательных учителей, кораблестроителей, врачей, инженеров, техников и просто хороших людей. Большинство из них уже пенсионного возраста, но до сих пор они называют себя парковцами. Они по-прежнему ведут активный образ жизни, дорожат старой дружбой, рожденной в нелегких походах, остаются людьми честными и принципиальными и являют собой особенное братское содружество. Ежегодно 15 мая многие из них приходят на могилу БГ — так звали его практически все воспитанники и друзья. В чем же секрет уникальности и неповторимости их учителя, в чем та особая сила, которой он завоевывал сердца учеников?

Этот вопрос я задавала себе с первых дней нашего знакомства. Уже тогда поняла, что передо мной человек необычайно остроумный, глубокий и к тому же еще мудрый практик. Как много он знал и как много мог рассказать! С особым артистизмом читал «Слово о полку Игореве» на древнеславянском языке. Мог поведать о происхождении жизни на нашей планете, поговорить о древних цивилизациях и современных научных открытиях. Он умел научить играть в шахматы, поставить палатку, разжечь костер, сварить уху и многому другому. Борис Григорьевич говорил, что нужно растить души ребят, доверять им, а самому незаметно и вовремя подсказать, направить, подставить плечо. И тогда процесс воспитания пойдет сам по себе. Педагог должен быть не над детьми, а вместе с детьми, говорил он. И сам всегда был с ребятами. Вместе с ними задумывал и изучал маршруты речных походов, ремонтировал шлюпки, готовил обеды, мерз в палатке, грелся у костра.

Во время похода.



«Дайте пацанам настоящее дело»

Общаясь с Борисом Григорьевичем, заметила, что он отрицал любую «писанину» в виде отчетов по воспитательной деятельности, методических рекомендаций и разработок. Его раздражали различные проверки, где какие-то чужие люди рылись в бумагах и только на их основании делали выводы о работе парковцев. Из-за этого у него частенько бывали конфликты с чиновниками. Они не понимали его, а он — их. Ведь БГ занимался живым делом и не уставал повторять: «Дайте пацанам в руки настоящее дело и побольше самостоятельности — они горы свернут, тогда и надзиратели от педагогики им не нужны будут».



Как Лев Толстой манку просил

И он давал ребятам настоящее дело. Это были различные походы по дальним и ближним маршрутам. Для многих ребят, посещавших Детский парк и готовящихся к шлюпочному походу, улица и сомнительные компании навсегда оставались в прошлом. Путешествия давали подросткам возможность проверить себя, многому научиться, а главное — познать чувство локтя, взаимной выручки.

А сколько в походах было знакомств с удивительными людьми! Однажды на одном из биваков в низовьях Дона к ребятам подошел уже немолодой человек с просьбой одолжить для своего внука манной крупы. Человек этот был удивительно похож на хорошо знакомый хрестоматийный образ Л. Н. Толстого. Ребята доложили Б. Г. об этой просьбе незнакомца и его поразительном сходстве с великим русским писателем. Лесюк тут же выяснил, что это один из правнуков Толстого. Конечно, крупу ему дали, а он любезно согласился выступить перед ребятами. Этот вечер запомнился всем интереснейшим разговором о жизни!

Завтрак на воде.



«На Плющань пришли туристы…»

Много радости и вдохновения дарила ребятам Плющань. Она была тем местом, где они отдыхали, занимались спортом, готовились к очередному дальнему походу. Из базового лагеря отряды ходили в тренировочные многодневные походы. По воде на фофанах (популярная гребная лодка, получившая из-за этого название «народная лодка») и яликах (легкая парусная лодка) — по Дону и Красивой Мече к Сергеевской ГЭС, на раскопки древнего славянского поселения у впадения Красивой Мечи в Дон; на велосипедах в Липецк, на Куликово поле, по лесничествам. Проводились многочисленные легкие недалекие походы. А подготовленные в Детском парке инструкторы-старшеклассники за лето водили в путешествия более пяти тысяч елецких школьников! И все это было делом жизни Бориса Григорьевича Лесюка, его огромным вкладом в жизнь нашего города, в воспитание многих поколений ельчан. При этом он не боялся брать на себя ответственность за жизни и здоровье ребят, за благополучный исход многодневных, сложных и для взрослого человека походов. Умел убеждать чиновников от образования, насколько важно для парней и девушек испытать себя в настоящем деле, почувствовать взрослым, быть в ответе за себя и товарищей, не подвести взрослых. Да один такой поход стоил сотен нудных и заумных бесед и лекций о любви к родному краю, родине, дружбе и взаимовыручке!



Главный человек

В прошлом, 2019 году, в день рождения Бориса Григорьевича в Детском парке установили и открыли памятный бюст великому Учителю. Более сотни ельчан пришли сюда, чтобы стать участниками торжества по увековечиванию памяти елецкого Макаренко. Кстати, нынешний директор Детского парка — один из воспитанников Лесюка — Владимир Михайлович Леонов, и в тот день рядом с ним было много других, уже поседевших и очень повзрослевших питомцев БГ. При этом они говорили о нем так, как будто он по-прежнему с ними, рядом, и можно запросто прийти и поговорить о жизни, погоде и новом походе по Дону-батюшке…

Александр Иванов: «После родителей для меня Борис Григорьевич — главный человек в жизни. В детстве я жил в неблагополучном районе. Учеба в школе меня не очень интересовала, я запросто мог попасть под дурное влияние уличных подростков. Но попал в Детский парк к Борису Григорьевичу! Старший воспитанник БГ Юра Миронов стал моим наставником, словно брат. Передо мной открылись новые горизонты, истинные ценности, появилось стремление делать добро, честно добиваться своей цели, появились новые друзья на всю жизнь».

Александр Лапин: « Благодаря Борису Григорьевичу я понял, как много дает подростку туризм: это воспитание силы воли, выдержки, овладение различными умениями и навыками. Это радость человеческих чувств и богатство отношений»…