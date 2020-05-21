Соломахин Иван Тимофеевич

Хочу рассказать о своем прадеде Иване Тимофеевиче Соломахине. Он родился 28 сентября 1922 года в селе Голиково Елецкого района. На фронт призвали в октябре 1941 года. Был старшим сержантом 35-й гвардейской танковой бригады. В семейном архиве сохранилась вырезка из газеты военного времени, где корреспондент пишет, что во время напряженного боя в танке гвардии лейтенанта Мещерякова прямым попаданием снаряда заклинило башню. Гвардии старший сержант Иван Соломахин тут же на огневой позиции принялся за работу. Каждая минута была дорога. Не обращая внимания на разрывы вражеских мин и снарядов, на свист пуль, он быстро устранил повреждение, и танк снова пошел в бой. В этот день экипаж восстановленной машины подбил два немецких танка.

Приказами Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. В. Сталина за отличные боевые действия в составе 35-й гвардейской танковой Шавлинской Краснознаменной бригады третьего Гвардейского Сталинградского механизированного корпуса моему прадеду были объявлены благодарности: за форсирование реки Березина и освобождение городов Борисова, Вилейка, Минска, Молодечного, Вильнюса, Шауляя, Иелгавы (Минтавы), за прорыв линии обороны немцев юго-восточнее города Риги.

Также за образцовое выполнение боевых заданий командования мой прадед награжден медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

12 декабря 1944 года он был тяжело ранен осколком мины, контужен, потерял зрение правого глаза и до 5 мая 1945 года находился на излечении в эвакуационном госпитале города Саратова, после чего признан инвалидом II группы ВОВ.

Мы очень гордимся нашим дедом и прадедом, чтим его память. Каждый должен помнить о наших героях, о наших защитниках, о тех подвигах, которые они совершили. Я думаю, проект «КЗ» «Бессмертный полк» еще раз напомнит нам, кому мы обязаны жизнью и мирным небом над головой.

Д. ПЛОХИХ,

правнучка.

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