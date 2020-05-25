Отпустили во взрослую жизнь

Маруся БЫКОВА

В понедельник в школах Ельца прозвенел традиционный последний звонок для выпускников 9 и 11-х классов.

В этом году пандемия внесла свои коррективы в этот долгожданный и одновременно немножко грустный праздник: линейки прошли в режиме онлайн. Но несмотря на это, последний звонок навсегда останется в памяти абитуриентов.

Их напутствовали по видеосвязи директора школ, классные руководители и учителя. Педагоги пожелали ребятам успехов в будущей взрослой жизни, удачной сдачи ЕГЭ, поступления в желанные вузы. Также транслировалась поздравительная речь и главы города Е. В. Боровских и председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов, которые, обращаясь к выпускникам, тепло поздравили их с окончанием школы и началом нового жизненного этапа.

Прозвучали любимые песни, гимны школ и, конечно, же последний звонок. Классные руководители по традиции запустили вверх воздушные шарики, символизирующие главных виновников этого трогательного праздника. Также дистанционно прошло награждение лучших учеников.

Илья Дякин, Татьяна Брыкова, Анастасия Звягина и Иван Смирнов — выпускники лицея № 5.



Выпускники лицея № 5 признались, что этот день получился запоминающимся даже в онлайн-формате. Впереди их ждет ЕГЭ и взрослая жизнь.

Анастасия Звягина с волнением вспоминает свои школьные годы. Девушка планирует поступить в Москву, в экономический вуз, для этого будет сдавать экзамены по профильной математике, русскому языку и обществознанию.

Татьяна Брыкова и Илья Дякин решили поступать в технические вузы. Девушка хочет учиться в Воронеже, а юноша — в Санкт-Петербурге.

Иван Смирнов намерен сдавать, помимо основных предметов, информатику и физику. Он рассчитывает стать студентом Московского энергетического института.

Лицеисты благодарны своим учителям за полученные в течение 11 лет знания. Они признаются, что как бы не было грустно сейчас расставаться, родную школу не забудут, постараются по возможности приезжать в Елец и навещать своих любимых педагогов.

В этом году в елецких школах 1424 выпускника. Из них окончили 9 классов — 1015 человек, 11 классов — 409.

КСТАТИ:

В своем Instagram глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов выразил сожаление по поводу того, что выпускной не сможет состояться в июне.

— Дорогие выпускники! Окончание школы — важное событие. Вы заслуживаете незабываемый выпускной. Я сделаю все возможное, чтобы он таким и был. Как только санитарные врачи объявят, что опасность миновала, праздник состоится, — пообещал Игорь Георгиевич.