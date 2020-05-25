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Бессмертный полк

Тихомиров Алексей Макарович

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Хочу рассказать о своем отце Алексее Макаровиче Тихомирове, 1916 года рождения. Сведений, к сожалению, о нем осталось совсем немного. Призван на фронт 6 февраля 1942 года, начинал воевать в расчете противотанкового ружья. Затем сражался вплоть до 1945-го в 8-й отдельной тяжелой минометной бригаде командиром отделения связи. Был контужен.
Папа награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». Я никогда не забуду о его заслугах!
В. ЗЮЗИНА,
дочь

 ######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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