Титов Михаил Стефанович

Мой дед родился 14 августа 1923 года в селе Домовины Измалковского района ныне Липецкой области, в крестьянской семье, где было пятеро детей.

В 1938 году с отличием закончил неполную среднюю школу (7 классов) и без экзаменов был принят в Елецкий техникум железнодорожного транспорта. В этом же году вступил в комсомол.

Когда началась война, Михаил после третьего курса находился на производственной практике. В начале сентября 1941 года он вернулся домой, где его встретили с недоброй вестью: погиб на фронте отец. А уже 14 октября 1941 года М. Титов добровольцем пошел в армию.

В запасном полку Михаил овладел военной специальностью и был назначен командиром отделения разведывательной роты, с присвоением звания младший сержант. В конце марта 1942 года получил назначение в 3-ю отдельную разведроту 3-й мотострелковой бригады.

В составе этого соединения Михаил прошел всю войну, участвовал в боях на Брянском, Западном, Калининском, Северо-Западном, Воронежском, 1-м Украинском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Прошел боевой путь от Орла до Берлина, участвовал в Курской битве. На Курской дуге Титов получил орден Красной Звезды — свою первую боевую награду. Здесь же был принят в партию.

В разведывательной роте Михаил был на разных должностях: командиром бронетранспортера, помощником командира взвода бронемашин, комсоргом отдельной разведроты.

Весной 1944 года гвардии старшина Титов повел свою группу в разведку. На пути следования, недалеко от дороги, показалась небольшая роща. Михаил принял решение проверить ее и не ошибся. Здесь они обнаружили стоявшие в засаде три вражеских орудия. Зайдя с тыла, разведчики уничтожили расчеты и взяли в плен одного гитлеровца.

Ночью гвардейцы вошли в село Мариновка и застигли врасплох фашистов, которые не смогли оказать им сопротивления. Группа под руководством Титова уничтожила около двух десятков вражеских солдат. Затем по приказу своего комбрига, известного полководца А. Х. Бабаджаняна, дед со своей разведгруппой переправился на западный берег реки Днестр в районе города Залещики. Разведчики захватили плацдарм и удерживали его до подхода всей бригады. За эти подвиги он был награжден орденом Славы III степени.

17 июля 1944 года 1-я гвардейская танковая армия, развивая наступление, вышла на реку Западный Буг — Государственную границу СССР. Вечером началось форсирование. В 1-м мотострелковом батальоне был ранен комсорг. Гвардии старшина Титов, переправившись на левый берег одним из первых, с возгласом «Комсомольцы, за мной!» повел бойцов в атаку. В рукопашной схватке он уничтожил пять гитлеровцев. Не задерживаясь в первой траншее, Михаил устремился ко второй, ведя за собой товарищей. За отвагу, мужество и инициативу, проявленные в этом бою, Михаил Стефанович удостоен ордена Славы II степени.

Война близилась к концу. На улицах Берлина шли ожесточенные бои. 20-я гвардейская бригада, пробиваясь к центру города, вышла в район берлинского парка Тиргартен. Надо было переправиться через канал по мосту, но продвижению мотострелков мешал огонь из дота с противоположного берега. Михаил Титов с тремя товарищами по отвесному берегу спустился в воду. Незаметно подобравшись к доту, забросал его гранатами. Путь через мост батальону был открыт.

Отличился мой дедушка и в наступательных боях 1945 года на территории Польши и Германии и за подвиги в боевых действиях был награжден орденами Славы I степени и Отечественной войны I степени.

Помимо вышеназванных наград, Михаил Стефанович награжден орденом Отечественной войны II степени и множеством боевых и трудовых медалей. Несмотря на это, Михаил Стефанович говорил: «Считаю, я воевал как и все — добросовестно выполняя свой долг перед народом, партией и Родиной».

Участниками Великой Отечественной войны были почти все члены семьи М. С. Титова. Кроме его отца, погибшего в 1941 году под Смоленском, семья потеряла старшую дочь Марию, работавшую на создании оборонительных сооружений грядущей Курской битвы. Она простудилась и в марте 1943 года умерла от двустороннего крупозного воспаления легких.

В ноябре 1943 года добровольно ушел на фронт брат Михаила Стефановича — Иван (1926 г. р.), он был воздушным стрелком-радистом и награжден боевыми наградами. Второй брат Михаила Стефановича — Николай (1927 г. р.) — был призван в ряды Советской Армии в 1944 году. Служил на Балтийском флоте и до 1950 года участвовал в боевом тралении морских мин, также имеет награды.

Во время войны, получая письма от своих братьев и показывая их товарищам, Михаил Стефанович не без гордости говорил: «Мы, Титовы, бьем фашистов на земле, в небе и на море».

После войны Михаил Стефанович вернулся в г. Елец, закончил железнодорожный техникум. Был направлен в г. Новокузнецк Кемеровской области, где работал техником службы пути на комбинате «Кузбассуголь», затем М. С. Титов трудился инструктором промышленно-транспортного отдела и заведующим орготделом Куйбышевского РК КПСС г. Новокузнецка.

В 1951 году Михаил Стефанович вновь понадобился вооруженным силам Советской Армии. Служил на Дальнем Востоке — в Приморском военном округе, затем в Китае. В 1953 году был уволен по сокращению штатов в звании лейтенант. Вернулся с семьей в Елец, где трудился на железной дороге, а затем переквалифицировался — стал строителем. Он занимал различные должности в ПМК № 112 треста «Липецксовхозстрой».

В 1986 году мой дед ушел из жизни. Но до сих пор память о нем бережно хранится в нашей семье. Этот удивительный человек, как и его жизненный путь, является для меня примером и ориентиром в жизни.

А. СМИРНЫХ,

внук.

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