«Быль о земле елецкой»

Под таким названием в елецкой типографии издана новая книга елецкого поэта и барда Юрия Ширяева.

Это издание как бы подводит итог 30-летней творческой деятельности автора. А она многогранна. Ю. Ширяев выпустил около 30 сборников стихотворений, такого количества нет ни у одного из елецких поэтов. Численность сочиненных и спетых им песен исчисляется многими десятками. Кроме того, Ю. Ширяевым написаны и изданы книги, посвященные истории и развитию елецкого спорта.

Юрий Ширяев



Сделанным выше перечнем в какой-то мере уже обозначен круг постоянных интересов автора — в прошлом преподавателя школы и спортсмена. Но чем бы он ни занимался, главными героями его работ изначально были и остаются наш древний Елец и его жители.



Вот и в обращении к читателям в книге «Быль о елецкой земле» Ю. Ширяев говорит: «События, происходившие на елецкой земле в течение многих столетий, дошедшие до нас от предков в виде летописей, преданий и легенд, собраны в этой книге. Опираясь на исторический материал, оставленный нам предыдущими краеведами и нашими старшими современниками, мне оставалось сделать немногое — расположить в исторической последовательности судьбоносные события, происходившие в родном крае со времен возникновения города-крепости Ельца и рассказать о них стихами».

С поставленной задачей автор справился отлично, и это его заслуга перед Ельцом. В книгу из 320 страниц вошли десятки стихотворений, в том числе и новые. Кроме того, она снабжена богатым краеведческим материалом, в ней много рассказов и очерков о наших земляках.



Хорошо изданная и великолепно иллюстрированная книга, несомненно, найдет своего читателя. Она будет интересна не только любителям поэзии, но и всем, кого интересуют прошлое и настоящее Ельца.