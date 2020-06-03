А мы из Ельца!

Роман ДЕМИН,

roman@kznam.ru

В канун Дня Победы на 1-м канале Российского телевидения в передаче «Пусть говорят» вышел интересный сюжет, касающийся Ельца. Невероятная история о переплетении судеб людей из разных городов, стран и даже континентов.



Бурлаки в России, США и СССР



Один из героев упомянутой телепрограммы, Вадим Никласович Бурлак, рассказал удивительные эпизоды из биографии своих родственников.

Его дед — Григорий Бурлак был участником крымских событий 1905 года. В то время на крейсере «Очаков» не без помощи Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) вспыхнул революционный мятеж. Однако восстание матросов быстро подавили. И тогда организация РСДРП направила Григория (он был ее связником) от греха подальше в Соединенные Штаты. За океаном он прожил до начала 30-х годов прошлого века. За это время обзавелся в Америке семьей. А в 1932 году вернулся в СССР, привез с собой супругу и детей, в том числе 8-летнего сына — Никласа.

Сам нарком тяжелой промышленности Серго Орждоникидзе направил главу семейства на металлургический завод в Макеевку (Украина).

Фрагмент передачи "Пусть говорят" 1 канал Россия



Американец в Красной Армии



Когда началась Великая Отечественная война, юный Никлас отмечал со своим классом выпускной. Как и многие его сверстники, узнав о вероломном нападении гитлеровцев на СССР, комсомолец Бурлак тут же попытался записаться на фронт добровольцем. Но поначалу его, как родившегося в США, Красную Армию не взяли. И только некоторое время спустя направили на учебу в московскую военную спецшколу № 3 Центрального штаба партизанского движения (там он учился с дочерью К. К. Рокоссовского Ариадной). Закончив ее, служил в разведке танкового батальона.

Несколько раз Бурлак был тяжело ранен, дважды терял в бою экипаж своей «тридцатьчетверки». Участвовал в Курской битве, освобождал Белоруссию, Польшу, брал Берлин. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалью «За отвагу».



Надписи на рейхстаге



В мае 1945 года, как и многие советские солдаты, Никлас Бурлак оставил на стенах рейхстага надпись, в которой кратко изложил свой путь от родного дома в Пенсильвании до логова врага. Предложение оказалось длинным, и начиналась очень необычно для офицера-красноармейца: «Bethlehem, Pennsylvania, U.S.A…» — на английском языке.

Закончив текст, Никлас отряхивая руки, заметил поблизости группу пехотинцев, которые тоже хотели оставить свой автограф на здании рейхсканцелярии. Но места для новых граффити не оставалось. И тогда совсем юная девушка в военной форме забралась на плечи одному из своих рослых сослуживцев и сделала надпись чуть выше строк Бурлака. Она вывела слова, засевшие в памяти русского американца навсегда: «А мы — из Ельца». Вскоре эта девушка стала женой отважного офицера-танкиста, у них родился сын, которого назвали Вадим.



Что выяснил В. М. Магомедханов?



Эту потрясающую историю рассказал в эфире телепередачи «Пусть говорят» Вадим Никласович Бурлак. После чего с ним связался один из лидеров общественного движения «Мы из Ельца», старший научный сотрудник Центрального музея войск национальной гвардии, кандидат исторических наук Виктор Магомедович Магомедханов.

Наш ученый выяснил, что маму Вадима Никласовича звали Александра Николаевна (в девичестве) Золотухина. Она — уроженка Ельца, родилась здесь 21 декабря 1926 года. После освобождения города от гитлеровской оккупации юная Саша сбежала на фронт вместе с частями Красной Армии. Дошла до Берлина, где и познакомилась с Никласом Бурлаком.

Кстати сказать, их сын Вадим Никласович два раза бывал в Ельце и планирует еще приехать в наш город (на родину мамы) после того как закончатся ограничения, связанные с мерами по борьбе с коронавирусом.



Отрывки из книги



Всю войну Никлас Бурлак вел дневник и впоследствии, уже эмигрировав в США, на его основе написал автобиографическую книгу «Американский доброволец в Красной Армии». Она опубликована в Штатах. В ней есть отрывки, связанные с Ельцом (14 апреля 1943 года):

«На рассвете остановились на небольшой станции. Сашок отложил гитару, выглянул из вагона и воскликнул:

Ух ты! Это же мой родной город, это Елец! Вон там наш дом, а это — речка Сосна… Мы летом всегда приходили на Сосну ловить рыбу и купаться. Вода здесь до войны всегда была чистой и холодной. Знаете, ребята, ведь Елец, — продолжал Сашок, — это один из самых старых русских городов. Когда-то здесь была крепость, она защищала Россию от набегов половцев. А в XIV веке эту крепость все-таки взял Тамерлан…

Я понял, что Сашок — не только одаренный композитор и исполнитель замечательных песен, но еще и любознательный, начитанный парень. Если командование соединения, в которое мы поступаем, не возьмет Сашка во фронтовой ансамбль песни и танца, думал я, то совершит большую ошибку…

Вдруг Сашок закричал что было сил:

Мама! Мамуся! Мамочка!

После этих криков он ошалело помчался через поле к женщине, которая появилась из-за домишек, стоявших на окраине Ельца, и теперь спешила к нему навстречу с протянутыми вперед руками.

Мы с изумлением наблюдали эту сцену. Возгласы Сашка удивили новобранцев, которые в это время выбирались из теплушек эшелона. Очень нежно, но при этом почти по-детски обращался сын к матери.

Потом Сашок рассказал нам, что мама всю неделю приходила на этот елецкий полустанок, осматривая все останавливавшиеся здесь эшелоны — в надежде встретить сына. И вот сегодня ей, наконец, несказанно повезло…

Мать и сын сидели, обнявшись и разговаривая, на скамье у последнего домишки на окраине Ельца примерно в 800 метрах от поляны, на которой новобранцы со всех вагонов разводили костры и в принесенной с полустанка воде варили в новеньких блестящих котелках «кондер» из своих НЗ-брикетов…».