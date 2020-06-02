Фролов Петр Владимирович

Наш папа родом из Рязанской области. После окончания школы уехал в Москву, работал там на заводе имени Авиахима. В 1940 году был призван на военную службу, которую проходил в Читинской области. Когда началась Великая Отечественная война, окончил ускоренные курсы и получил звание старшины. Служил в Забайкальском военном округе в дальней авиации стрелком-радистом. В 1945 году уже в звании капитана принимал участие в войне с Японией. Был ранен. Войну закончил в 1946 году в городе Порт-Артуре. Вернулся на родину, работал в советских и партийных органах, во главу угла всегда ставил интересы людей. Папа навсегда в наших сердцах остается примером любви к Родине и народу.

В. ФРОЛОВ,

сын,

Т. ГОЛОВАНОВА,

дочь,

внуки.

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