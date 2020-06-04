«Кина не будет»: «гастелловцы» не прилетят

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

На днях ельчан попытались «развести» приглашением «в массовку. Объявление интернет-мошенников опубликовали популярные группы в социальных сетях, его растиражировали даже некоторые известные в регионе сайты.

Массовый «развод»

Это объявление появилось в Интернете в последних числах мая: «В Ельце разыскивают людей в массовку для съемок фильма «Гастелловцы: русские не сдаются». На кастинг ждут всех желающих от 15 до 65 лет…». За участие обещали заплатить 3200 (!) рублей за смену, «роль: прохожие, возможно взаимодействие с персонажами». Съемки — с 4 по 16 июня. Кандидатам предлагалось в электронном письме указать ФИО, возраст, статус (временно безработный/трудоустроен) и прислать свое фото.

Замануху опубликовала самая популярная елецкая группа в «ВКонтакте» (оттуда объявление и пошло гулять по сети), отметилась им и вторая по популярности в Ельце соцсеть «Одноклассники». Затем «приглашение» начали публиковать некоторые областные сайты. На most.tv, в частности, оно провисело пару дней.

После того как на сайте популярного развлекательного сообщества Рунета pikabu.ru появился пост о том, что это чистой воды мошенничество (автор текста переслал все, что просили, на электронный адрес «кинематографистов и перепостил ответ «киношников»), объявление начали повсеместно удалять.



Песня, а не ответ

О, ответ «прошедшему отбор» действительно по-своему замечателен! «Представители кинокомпании «Velial Pictures», в частности, пишут «отобранным кандидатам на участие в массовке»: «…с целью профилактики будет проводиться дезинфекция поверхностей помещения павильона съемочной площадки сертифицированными антисептическими растворами, а также проветривание помещений.

Сборы происходят ежедневно в назначенное время и в назначенном месте».

И что же это за место? «В городском парке (улица Коммунаров 15), подходите к человеку с табличкой «Гастелловцы. Массовка». По этому адресу, кстати сказать, располагается здание психфака ЕГУ (института психологии и педагогики), а адрес городско парка (до сих пор закрытого, к слову) — ул. Коммунаров, 12-б.

И тут самое главное: «массовику-затейнику» надо иметь при себе «удостоверение актера»(!), за изготовление которого, как уже можно догадаться, требуется перечислить «кинематографистам»… 299 рублей. Иначе, грозят они, не пустят на продезинфицированную съемочную площадку, не покормят за их счет в буфете и гонорар не заплатят.

На этом можно было бы и закончить. Но тут, как мне кажется, есть еще над чем порассуждать.



«Демон Пикчерз»

Стоит ли говорить, что кинокомпании «Velial Pictures» («Велиал Пикчерз») на самом деле не существует (и никогда не было), это выясняется, что называется, в два клика компьютерной мышкой.

Но у жуликов, зазывавших ельчан «в массовку», довольно своеобразное чувство юмора. Вот как значение слова «Велиал» («Белиал») трактует «Википедия»: «…В Библии Велиал — падшее ангелическое существо… Имя Белиал (в синодальном переводе Библии чаще всего передается описательно) связано с такими понятиями как «суета», «ничто». Считается самым сильным падшим ангелом, превосходящим даже Люцифера. Выступает в роли обольстителя человека, совращающего к преступлению. Этот демон обычно является в прекрасном облике, он свиреп и лицемерен, но его юный, прекрасный, безобидный облик заставляет в этом усомниться…».

Не слабо, не правда ли? Компания с демоническим названием собирается снимать кино «про гастелловцев, которые не сдаются». Жулики использовали такую святую дату как 75-летие Великой Победы и учли, что Елец уже имеет опыт съемок фильмов с участием массовки («Жила-была одна баба», «Куприн» и другие).



О чем думают, когда такое публикуют?

Этот вопрос возникает сразу же, как только становится ясным смысл объявления. Какой, к чертям собачьим, кастинг в условиях, мягко говоря, непростой ситуации с распространением COVID-19?! Разрешение на подобные съемки никто бы не дал! Это первое, что должно бы прийти в голову. Во-вторых, 3200 рублей не платят актерам массовки даже в Москве (это тоже при желании легко выясняется).

Неужели ни у кого из тех, кто распространял эту мошенническую замануху, даже ничего не щелкнуло в голове?!

Остается надеяться, что никто эти несчастные 299 рублей мошенникам не перечислил, во всяком случае в горотдел полиции по данному факту обращений не было.