О. Н. Окунева: «Наши дни расписаны по минутам»

Подразделение по делам несовершеннолетних (ОДН) ОМВД России по г. Ельцу отметило 85-летие со дня образования этой структуры: особое внимание трудным подросткам советские правоохранители начали уделять уже в первые десятилетия становления СССР.

Коллектив подразделения по делам несовершеннолетних горотдела полиции (начальник ОДН О. Н. Окунева в центре).

В елецком ОМВД отделение ПДН последние 9 лет возглавляет майор полиции Ольга Николаевна Окунева, одна из опытнейших сотрудниц горотдела полиции, кавалер ордена «За отличие в службе» всех трех степеней.

— Дни у сотрудниц и сотрудников ПДН расписаны буквально по минутам, — говорит она о специфике службы. — Нужно успеть посетить семьи, состоящие на профилактическом учете, побеседовать со школьниками. Конечный результат работы сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних — это, конечно же, недопущение преступлений среди подростков.

Как отмечает О. Н. Окунева, во многом эффективность подобной работы зависит от слаженных действий всех заинтересованных служб: ПДН, участковых уполномоченных полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки. Часто к инспекторам по делам несовершеннолетних обращаются и те родители, чьи дети не состоят на профилактическом учете — просят совета, помощи.

— Нам доверяют, и к рекомендациям сотрудников отделения прислушиваются, — признается Ольга Николаевна. — Инспектор не должен разделять подопечных по принципу: этот на учете, с ним работаю, а с остальными пусть занимаются семья и школа. Все дети наши!