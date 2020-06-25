Сегодня начинается голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится семь дней до 1 июля включительно, в каждый из этих дней можно проголосовать с 8 до 20 часов.

В Ельце на участках для голосования предприняты все необходимые меры по обеспечению эпидемиологической безопасности.

Специалисты территориальной избирательной комиссии (ТИК) рассказали журналистам «Красного знамени» о том, что перед открытием участков, а затем через каждый час их работы, тут проводится дезинфекция помещений. Антисептиком обрабатываются стулья, столы, кабинки, стены. Члены участковой комиссии будут работать с использованием защитных экранов, в перчатках и масках.