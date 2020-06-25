А. И. ПРОТОПОПОВ, председатель территориальной избирательной комиссии Ельца:

— Сегодня, 25 июня, началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. С 8 до 20 часов ежедневно по 1 июля включительно оно будет проводиться в 54-х участковых избирательных комиссиях Ельца. При организации голосования приняты все меры обеспечения эпидемиологической безопасности и избирателей, и членов комиссий. При входе на участке измеряется температура, выдается пакет с перчатками, маской и индивидуальной шариковой ручкой. Затем сам процесс голосования производится так, чтобы он был бесконтактным и обеспечивал тайну волеизъявления.





С сегодняшнего дня при голосовании используются стандартные прозрачные урны, которые будут опечатываться в конце каждого рабочего дня. А 1 июля в Ельце на избирательных участках начнут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). После завершения голосования бюллетени, находящтеся в стационарных урнах, тоже введут в КОИБы, так же, как и бюллетени тех избирателей, которые решили проголосовать у себя дома. Кстати, по состоянию на в участковые комиссии нашего города поступило уже более 1 тысячи заявлений от желающих голосовать дома.

Контролировать эту работу и весь процесс голосования на каждом избирательном участке будут наблюдатели, направленные Общественной палатой Липецкой области. В их числе представители всех ведущих политических партий и общественных организаций. Уверен, что члены избирательных комиссий сделают все необходимое для обеспечения безопасного икомфортного голосования.

Людмила Александровна ХАРЬКОВА, пенсионерка.

К середине дня 25 июня на избирательном участке №34, расположенном во 2-ом корпусе средней школы № 15 (бывшей школе № 3), проголосовали более 40 человек. Одна из них – Л. А. Харькова. Вот что она сказала корреспонденту «Красного знамени» после голосования:

«Я много лет проработала монтажницей на заводе «Эльта». Очень тяжелыми были годы, когда разваливался Советский Союз, рушилась промышленность. Рабочих людей бросили на произвол судьбы. Но вот вижу, что происходит поворот государства в сторону человека труда. Предложенные В. В. Путиным поправки гарантируют минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, обеспечивать ежегодную компенсацию пенсий, социальных пособий и иных выплат. Такой подход полностью поддерживаю. Поэтому проголосовала за поправки уже сегодня, в первый день голосования. Спасибо членам участковой комиссии: все организовано очень хорошо.