новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Общество

Волонтер-наблюдатель

0 21

Сотрудница ООО «Велес-Агро», ельчанка Ирина Сергеевна Магомедова на время голосования за поправки в Конституцию РФ решила стать волонтером-наблюдателем.

За время самоизоляции всей семьей вместе с мужем Русланом Рамазановичем и двумя детьми — Тимуром и Кариной, они насиделись дома. Оттого эта новая работа И. С. Магомедовой в радость.

Она с улыбкой встречает всех кто приходит у двери участка для голосования, расположенного в школе № 12. После приветствия и пожелания здоровья, выдает каждому голосующему пакетик с набором. В него входят ручка, медицинская маска и резиновые перчатки.

При необходимости Ирина Сергеевна помогает человеку сориентироваться: направит в нужную сторону, объяснит, как пройти несложную процедуру волеизъявления. Особенно внимательна она к пожилым людям.

По словам И. С. Магомедовой за час на участок приходит около 10 человек. Очереди здесь нет, в прохладном помещении чистота и порядок. Регулярно, несколько раз в день тут проводится санитарная обработка. Все кто работает на участке для голосования, трудятся в масках, защитных экранах и перчатках.

Нам удалось уговорить Ирину Сергеевну на секунду снять маску, для фото. Кстати сказать, волонтерка отдала свой голос одной из первых, еще 25 июня и считает, что так должен поступать каждый, кто считает себя гражданином России!

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Ветеран педагогического труда пришла на участок для…

Наблюдатель на голосовании по поправкам в Конституцию

Активистка, волонтер, педагог-психолог гимназии № 97

«Кина не будет»: «гастелловцы» не прилетят

1 из 34