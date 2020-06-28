Волонтер-наблюдатель

Сотрудница ООО «Велес-Агро», ельчанка Ирина Сергеевна Магомедова на время голосования за поправки в Конституцию РФ решила стать волонтером-наблюдателем.

За время самоизоляции всей семьей вместе с мужем Русланом Рамазановичем и двумя детьми — Тимуром и Кариной, они насиделись дома. Оттого эта новая работа И. С. Магомедовой в радость.

Она с улыбкой встречает всех кто приходит у двери участка для голосования, расположенного в школе № 12. После приветствия и пожелания здоровья, выдает каждому голосующему пакетик с набором. В него входят ручка, медицинская маска и резиновые перчатки.

При необходимости Ирина Сергеевна помогает человеку сориентироваться: направит в нужную сторону, объяснит, как пройти несложную процедуру волеизъявления. Особенно внимательна она к пожилым людям.

По словам И. С. Магомедовой за час на участок приходит около 10 человек. Очереди здесь нет, в прохладном помещении чистота и порядок. Регулярно, несколько раз в день тут проводится санитарная обработка. Все кто работает на участке для голосования, трудятся в масках, защитных экранах и перчатках.

Нам удалось уговорить Ирину Сергеевну на секунду снять маску, для фото. Кстати сказать, волонтерка отдала свой голос одной из первых, еще 25 июня и считает, что так должен поступать каждый, кто считает себя гражданином России!