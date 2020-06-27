новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Общество

Активистка, волонтер, педагог-психолог гимназии № 97

0 0

— Я пошла на голосование в первый же день. Считаю, что это мой гражданский долг, и с выбором медлить нельзя. Очень порадовали меры предосторожности. Я, конечно, и сама была в маске, но на входе дружелюбно встречали, выдавали пакет с маской, перчатками и ручкой, а также обработали руки антисептиком и измерили температуру.

Новые нормы в Конституции нужны прежде всего нам, молодым. Поэтому я голосую за будущее России, за развитие страны. Этот исторический день я запомню на всю жизнь.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Ветеран педагогического труда пришла на участок для…

Наблюдатель на голосовании по поправкам в Конституцию

Волонтер-наблюдатель

«Кина не будет»: «гастелловцы» не прилетят

1 из 34