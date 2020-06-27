Активистка, волонтер, педагог-психолог гимназии № 97

— Я пошла на голосование в первый же день. Считаю, что это мой гражданский долг, и с выбором медлить нельзя. Очень порадовали меры предосторожности. Я, конечно, и сама была в маске, но на входе дружелюбно встречали, выдавали пакет с маской, перчатками и ручкой, а также обработали руки антисептиком и измерили температуру.

Новые нормы в Конституции нужны прежде всего нам, молодым. Поэтому я голосую за будущее России, за развитие страны. Этот исторический день я запомню на всю жизнь.