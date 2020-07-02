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Благоустройство

Свалки растут как грибы

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Еженедельно специалисты регионального оператора по обращению с ТКО — ООО «ТЭКО-Сервис» сталкиваются с необходимостью ликвидации несанкционированных свалок отходов на территории города.

К примеру, одна из них, на улице Промышленной, образовалась между гаражами и дорогой. К живописному дереву как к своего рода маяку отходы везут и хозяева близлежащих гаражей, и проезжающие мимо автолюбители. Среди мусора — как бытовые отходы, так и крупногабарит.

на улице Промышленной.
Свалка возле дома № 15 в поселке Электрик


Как сообщает пресс-служба «ТЭКО-Сервис», по адресу: поселок Электрик, 15 региональный оператор в конце апреля уже ликвидировал свалку. Вывозилась она как крупногабаритные отходы (КГО), хотя большая часть этого скопления мусора ни к ТКО, ни к КГО отношения не имела. Несколько дней назад логисты «ТЭКО» снова обнаружили там скопище обрезанных веток и мешков со строительными отходами. Контейнеры на рядом расположенной площадке наполовину пусты, ТКО вывозится регулярно и в срок.
Свозить к контейнерам строительные отходы противозаконно, напоминают специалисты «ТЭКО-Сервис». По закону ответственность за чистоту площадок несет хозяйствующий субъект, и только он. Следуя установленным правилам, региональный оператор по обращению с ТКО направил в администрацию Ельца письмо с координатами свалок. Обсуждаются детали договорных отношений между администрацией города и ООО «ТЭКО-Сервис» по вывозу подобного мусора — в рамках установленного тарифа региональный оператор вывозит только ТКО.
Соб. инф.

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