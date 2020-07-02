Как я участвовал в Параде Победы

Анатолий НЕЧАЕВ

(специально для «Красного знамени»)

Благодаря срочной службе в Вооруженных Силах Советского Союза мне выпала честь участвовать во втором Параде Победы (первый состоялся 24 июня 1945 года).

Это важное для страны событие (а для меня уж точно незабываемое) произошло в Москве на Красной площади 9 мая 1965 года, ознаменовав 20-летие Победы СССР над фашистской Германией. Но обо всем по порядку.

Едем в армию, на съемочную площадку

Откровенно говоря, считаю годы службы в рядах Советской Армии одними из лучших в моей жизни. Не только потому, что они связаны с порой молодости, а еще и оттого, что их переполняли яркие и интересные события, о которых вспоминаю по сию пору.

В армию меня призвали в июне 1963 года. Вместе со сверстниками мы прожили трое суток на призывном пункте в городе Грязи: ждали так называемых «покупателей» — представителей воинских частей, в которых нам предстояло отдавать почетный долг Родине.

И вот с группой новобранцев мы в вагоне. Куда везут, где будем служить — неизвестно. Волнуемся, не без этого, переживаем долгую разлуку с домом. Наконец сопровождающий нас сержант говорит «по секрету», что едем в город Дорогобуж Смоленской области. Но самое главное и фантастичное, по словам младшего командира, нам предстоит участвовать в массовках на киносъемках фильма по роману Льва Толстого «Война и мир».

Армейское фото А. М. Нечаева.



На поле русской славы

Более всего меня подивило, что рассказы про съемки в кино оказалось не розыгрышем «деда»-старослужащего, а самой что ни на есть правдой! Наша часть стояла в лесу под Дорогобужем в палаточном лагере. Почти ежедневно в течение нескольких месяцев нас, солдат и офицеров, переодевали в форму уланских и драгунских полков XIX века. По 30-градусной жаре мы топали на поле русской славы — Бородинское поле, где снимались батальные сцены.

Бывало, я полностью погружался в атмосферу старины. Еще бы! Мимо проносилась гусарская кавалерия, провозили орудия времен 1812 года. Все поле, насколько видит глаз, заполнено полками, выстроенными в каре. Палят пушки, взрывы сотрясают землю и воздух, дым, гарь…

И только вертолет, круживший над нашими головами (с него снимали панораму сражения), возвращал в ХХ век. Да еще Сергей Федорович Бондарчук, экспрессивно руководивший этим «адом» через мегафон, рацию, и идиоматические выражения, лихо посылаемые в пространство.



Отпуск за целину

После столь яркого начала в конце сентября 1963 года меня направили в учебную часть (учебку) в город Ковров, чтобы сделать из «киношника» танкиста, командира «машины боевой».

И вот чуть менее года спустя я уже сержант и служу Отчизне в подмосковном Наро-Фоминске, в знаменитой гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

Здесь в то время организовали специальный автобатальон для уборки 10-го целинного урожая в Казахстане. Да-да! Армия тогда здорово помогала аграриям. Не случайно слова «битва за урожай» были в то время очень актуальны.

Меня назначили командиром отделения автовзвода и направили в пригород г. Уральска, где вместе с товарищами мы «покоряли целину» вплоть до 18 ноября 1964 года. Зато здесь за добросовестное отношение к своим служебным обязанностям меня наградили медалью «За уборку10-го целинного урожая» и отпуском в Елец на 10 суток!



Правительственное задание

В середине апреля 1965 года наш первый танковый батальон, в котором служил и я, отправили в Москву для выполнения ответственного правительственного задания.

На так называемой парадной тренировочной площадке, стилизованной под Красную площадь столицы, мы день за днем репетировали предстоящий военный парад.

Здесь прошли сотни занятий, ведь нужно было, чтоб каждый танк проехал, как говорится, без сучка и задоринки: строго на единой скорости и по четко выверенному маршруту, так, словно все машины накрепко приварены к невидимому стальному каркасу.

Тут на одной из последних репетиций я познакомился с легендарным Мелитоном Кантария — сержантом-разведчиком, водрузившим Знамя Победы над куполом рейхстага 30 апреля 1945 года вместе с сержантом Михаилом Егоровым.

Горжусь тем, что дважды встречался с Мелитоном Варламовичем — необыкновенным и в то же время простым человеком, даже сфотографировался с ним на память.

А. М. Нечаев со своим дембельским альбомом.



Незабываемые чувства!

Сложно передать чувства, которые испытываешь, когда твой танк (по тем временам новейший) Т-62, громыхая траками гусениц, катит по брусчатке главной площади нашей Родины. Переживаешь ответственность и невероятную гордость, чувство патриотизма и любви к Родине, причем без всякого пафоса! Вспоминаю об этом и невольно мурашки бегут по спине… Ведь, по сути, мы были первыми после наших старших братьев и отцов-фронтовиков, участников знаменитого Парада Победы, состоявшегося 24 июня 1945 года. Спустя 20 лет после краха гитлеровской Германии нам выпала честь во-зобновить воинскую традицию. Разве такое можно забыть?!

Когда мы прибыли обратно в часть, нас встречали как настоящих героев. На плацу выстроили весь полк, и в торжественной обстановке под звуки военного оркестра наш командир, полковник Бадейкин, лично вручал всем участникам парада именные благодарственные письма от министра обороны. В них маршал Родион Яковлевич Малиновский писал: «За успешное выполнение почетного правительственного задания… Министром обороны Союза ССР Вам объявлена благодарность…» и дата «10 мая 1965 года». Эту реликвию я храню и сейчас. На том же плацу, впервые после окончания войны, всем проходившим срочную службу в рядах Советской Армии вручили правительственные награды — медали «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».

СПРАВКА «КЗ»:

Из истории Парада Победы

Парад 1945 года

Впервые смотр войск в честь победы над фашистской Германией прошел в СССР на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

Парадом командовал маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, принимал — заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Г. К. Жуков.

В действе участвовали 12 сводных полков (из них 10 — от всех действовавших к концу войны фронтов, а также по одному от Военно-морского флота и Наркомата обороны). Перед полками шли командующие фронтами и армиями. В числе участников того исторического Парада Победы были и ельчане: старший сержант Александр Кузьмич Андропов, сержант Василий Иванович Васильев, старшина Николай Михайлович Воронин, подполковник Павел Федотович Гирько, старший сержант Павел Михайлович Гольтяев, старшина Семен Петрович Камынин, рядовые Илья Григорьевич Кузьмин и Тихон Константинович Лыков, младший лейтенант Алексей Кириллович Моргунов, старшина Дмитрий Алексеевич Нехороших, капитан Анатолий Георгиевич Рощупкин, сержант Мартын Васильевич Степаненков, старший сержант Дмитрий Михайлович Сурин, ефрейтор Михаил Ильич Тутушкин.

В конце шествия к подножию Мавзолея были брошены 200 знамен разгромленных немецких войск.

Парад 1965 года

Состоялся в СССР 9 мая в 20-й юбилей Победы и стал вторым смотром войск. С тех пор эта дата стала всенародным праздником и выходным днем. Тогда по Красной площади впервые пронесли Знамя Победы. Знаменосцем был Герой Советского Союза полковник Константин Самсонов, ассистентами — Герои Советского Союза сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария, водрузившие стяг над рейхстагом. Почти треть участников того марша составляли ветераны Великой Отечественной войны.

Парад 1985 года

Состоялся 9 мая — на 40-летие Победы. Помимо воинских частей и современной боевой техники, в нем принимали участие колонны ветеранов, а также боевые машины времен Второй мировой войны. Участники исторической части парада были одеты в соответствующую форму.

Парад 1990 года

Последний парад в СССР состоялся 9 мая — на 45-летие Победы. В его исторической части по Красной площади проехал тягач с точной копией памятника воину-освободителю, установленного в Трептов-парке в Берлине.

Парад 1995 года

Состоялся в России 9 мая — на 50-летие Победы. На Красной площади был воспроизведен исторический Парад 1945 года. Сводными полками ветеранов были представлены все 10 фронтов военных лет со своими боевыми знаменами.

Парад 2000 года

Состоялся 9 мая — на 55-летие Победы. Тогда по Красной площади в пешем строю в последний раз прошли ветераны-фронтовики.

Парад 2005 года

Состоялся 9 мая — на 60-летие Победы. Ветераны-фронтовики проехали по Красной площади на 130 автомобилях, стилизованных под грузовики ГАЗ-АА (полуторка) 1940-х годов.

Парад 2010 года

Состоялся 9 мая — на 65-летие Победы. Ветераны и фронтовики встречали торжественное шествие войск на специально оборудованных местах на Красной площади. В марше впервые с 1945 года приняли участие иностранные военные из 13 государств, в том числе Великобритании, США, Франции, Польши и государств СНГ.

Парад 2015 года

Состоялся 9 мая — на 70-летие Победы. Здесь широкой публике впервые представили перспективные модели российской военной техники — танк Т-14 «Армата» и другие.

Парад 2020 года

Состоялся 24 июня — в честь 75-летия Победы. Вы все сами видели вчера по телевизору. Воинские традиции победителей живут в нашей стране и бережно передаются из поколения в поколение.