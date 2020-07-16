Ельчанин, «Ной» и Кубок Армении

Владимир ПЕРЦЕВ





Воспитанник елецкого футбола , студент ЕГУ им. И. А. Бунина Дмитрий Лаврищев в составе ереванского клуба «Ной» стал обладателем Кубка Армении по футболу 2020 года.

Финальную игру «Ной» проводил с многократным чемпионом бывшей союзной республики клубом «Арарат — Армения». Этот матч оказался по-настоящему кубковым, с драматическим развитием событий, исход которых был не предсказуем и держал в непреходящем нервном напряжении болельщиков до самого финального свистка.



Сначала полным хозяином положения почувствовал себя «Арарат — Армения». Благодаря стараниям нигерийских лигеонеров, составляющих нападение, первый тайм завершился со счетом 4:1 в его пользу. Казалось бы после такого провального начала, шансов на успех у «Ноя» уже не осталось. Но его игроки, пошедшие после перерыва в атаку всей командой, сумели в середине второго тайма сравнять счет — 4:4. После этого, игравший в полузащите Д. Лаврищев, заимел шанс вырвать победу в кубковом финале в основное время: на 84-й минуте после навеса в штрафную нашему земляку удалось нанести удар головой по воротам соперника, но мяч отразила штанга.

Через несколько минут после этого Д. Лаврищева заменили на свежего игрока. Командам пришлось играть дополнительное время. Но и оно не выявило победителя. Соперники обменялись голами. Судья остановил игру при чсете 5:5.

В серии послематчевых пенальти «Ной» сумел-таки победить «Арарат — Армению» и завоевать Кубок страны. Таким образом, и ельчанин стал обладателем Кубка Армении.

Надо сказать, что клуб, за который Дмитрий выступает, очень молодой, ему всего три года. Но его успех в Кубке не считают случайным. Ведь финалисты этого турнира — сейчас главные претенденты на лидерство и в футбольном чемпионате премьер-лиги Армении: на первом месте идет «Арарат — Армения» с 49 очками, на втором — «Ной», у которого на 1 очко меньше.

Как же оказался Д. Лаврищев так далеко от Ельца, в ереванком «Ное»? как известно, в судьбах профессиональных футболистов нередко происходят неожиданные повороты. Случилось такое и с Дмитрием. Он — воспитанник ФК «Елец». Уже в 17 лет выступал за него в сезоне 2016 -2017 годов. И сразу был замечен специалистами, как говорится, пошел «на повышение». В прошлом сезоне нападающий играл за волгоградский «Ротор-2» во втором дивизионе. По его итогам признан лучшим молодым игроком зоны «Центр». После этого футболисту предложили заключить долгосрочный контракт с «Ротором». Но одновременно у него появилась и возможность попытать силы в питерском «Зените». Ельчанин уехал на смотрины в северную столицу. Участвовал в сборах с основным составом этого клуба. Однако контракт с ним не был подписан. Так судьба в прошлом году привела Д. Лаврищева в ереванский «Ной» — примерно, на половину этот молодой клуб, где главный тренер Вадим Борец, состоит из российских футболистов.

Конечно, кубковый успех ельчанина Д. Лаврищева и его одноклубников нас может только радовать. Ведь он открывает новые возможности для участия для участия в представительных международных турнирах. А это значит, что у футболистов появляются новые шансы громко заявить о себе.

Кстати, за футбольными занятиями в премьер-лиге Армении Дмитрий не забывает о своем родном университете. И не только о необходимости учиться в нем. Как известно, команда ЕГУ в сезоне 2019 — 2020 годов выступает в Национальной студенческой футбольной лиге. Так вот в последнем туре прошлого года Д. Лаврищев специально прибыл в Елец из Еревана, чтобы усилить нашу команду. И он забил два гола, чем помог ей победить студентов Пермского государственного национального исследовательского университета.