От язычества к христианству

Роман ДЕМИН,

roman@kznam.ru

В следующем году древний Елец отметит 875-летие с момента первого упоминания о нем в летописных источниках (Никоновская летопись 1146 года).

В рамках подготовки к славному юбилею на страницах «Красного знамени» под соответствующей рубрикой выходят материалы, рассказывающие о славной истории нашего города, начиная от самых ее истоков. Представляем вниманию читателей очередную публикацию, повествующую о борьбе язычества и христианства на елецкой земле и о том, когда мог появиться наш город.

Каменная баба (копия) в районе села Аргамач-Пальна.

Примерно так выглядело капище Перуна.

Откуда в Ельце Бабий базар?

Именно так — Бабий базар — называли до реваолюции нынешний женский рынок. Скорее всего, это древний топоним, восходящий ко временам язычества. Тогда населявшие наши края славяне поклонялись своим богам, в числе коих имелись и чисто женские божества, а также посвященные им праздники. Из той далекой эпохи до наших дней дошли легенды о «бабьих горках» — капищах с идолами. Их, как правило, устраивали на возвышенных местах. Славянки-язычницы в определенные дни года сходились сюда для молитв и жертвоприношений.

Отголоски этого древнего культа описывал в середине XIX века в своей книге «История культуры русского народа» известный исследователь фольклора А. В. Терещенко: «У славян, литовцев, немцев были священные горы, горки и крутицы (холмы). Там стояли истуканы, горели огни для жертвоприношений и совершались различные священные обряды и моления… На Красные горки собирались духи мужского, а на Лысые — женского пола».



На крутом берегу Ельчика

Очевидно, елецкий Бабий базар (он же женский рынок) расположен как раз в подобном месте. В глубокой древности здесь, на крутом и высоком берегу Ельчика, вероятно, обустроили бабью горку. Тут наши пра-пра-пра-бабушки собирались на «шабаши», дабы умилостивить своих древних богов.

Еще одно косвенное подтверждение этому можно найти в книге «Мифологический словарь», где говорится, что одним из главных женских божеств древнерусского пантеона была Мокошь, считавшаяся супругой верховного славянского бога — громовержца Перуна. А он, по представлениям наших предков, своей земной обителью непременно избирал высокую каменную (обратим на это внимание!) гору, где и делалось Перуново святилище. Немаловажно, что капища «супружеской четы» обычно устраивались по соседству. Так вот, ближайшее от Бабьего базара (горки) достойное Перуна место находится как раз неподалеку — на противоположном берегу реки Ельчика. Его старинное название говорит само за себя — Каменная гора. А совсем рядом (между супружескими святилищами) находится и еще одна территория с говорящим названием — Щуров мост. Щур или чур — все тот же языческий истукан, которому поклонялись наши предки до принятия христианства. Возможно, Щуров мост соединял дорогу, шедшую через реку к двум чурам — Перуна и Мокоши.



Где баба — там рынок, где две — там базар

Одно из значений слова «баба» по словарю В. Даля толкуется, как «каменный грубый истукан на древних капищах». Вероятно, именно такой стоял на территории современного женского рынка. Обряды жертвоприношений сопровождались шумными церемониями. Не зря же «базарить» означает громко разговаривать, шуметь. Эхом этих древних обычаев может служить описанный тем же А. В. Терещенко обряд, посвященный верховному славянскому божеству: «В Воронеже долгое время, до 1763 года, существовало народное игрище… Накануне готовились закуски и праздничные одежды, и потом, с рассветом, толпы двигались за город на большую площадь… Девушки наряжались одна другой лучше… Молодцы не упускали случая, чтобы показать свои щегольские одежды. Торговцы заблаговременно разбивали на выгоне палатки и раскладывали на столах лакомства, игрушки и мелочные товары. Это веселье составляло смесь ярмарки с шумным праздничным гуляньем… Епископ Тихон, называя эти забавы бесовскими, говорил, что был некогда древний истукан… Что праздник в его время назывался игрищем, которое велось издавна».



Про женский рынок и Каменную гору

Легенды о подобных дохристианских игрищах, бабьих базарах, горках есть и у других народов. Их отголосками можно, к примеру, считать германские мифы о ведьмах, собиравшихся в Вальпургиеву ночь на горе Броккен (заметьте, и тут горка!). Это «предание старины глубокой» использовал Иоганн Гете в своем знаменитом «Фаусте». В подобных мифах отразилась борьба набиравшего силу христианства и уже отживавшего свой век язычества.

Спустя столетия понятие «бабья горка» запросто могло трансформироваться в елецкий Бабий базар, тем более в этом районе некогда действительно располагался Щепной рынок, где торговали дровами. Позже, в советские времена, это место стали кокетливо называть женским рынком.

Что же касается Каменной горы, то интересно вот еще что: непременными атрибутами мест обитания громовержца Перуна считались не только большие камни и скалы, но и дерево — дуб. Тут можно вспомнить, что словом «елец» еще в XVIII веке называли неудобное для пахоты, поросшее молодыми дубами место. Каменная гора, заросшая дубняком, действительно не очень-то пригодна для сельхозработ. Зато, вполне возможно, елецкий Знаменский монастырь расположен как раз на месте древнего языческого святилища. Подобные случаи в истории — явление очень и очень частое.



Первые христиане

Одним из первых, кто принес слово Христово в наши края, стал киево-печерский инок святой Кукша (в крещении Иоанн). Его нецерковное имя говорит о том, что, возможно, сам он был из племени вятичей. В некоторых церковных источниках утверждается, будто инок происходил из вятического княжеского рода. По одной из легенд, подвижническая деятельность Кукши началась 905 лет назад (2 мая 1115 года). Именно в тот день в Киеве состоялась церемония перенесения мощей святых Бориса и Глеба из старого деревянного храма в новый — каменный. На торжествах присутствовал епископ Черниговский, призвавший «коллег» проповедовать христианство среди язычников-вятичей. Вот тогда-то Кукша и решился нести своим соплеменникам слово Божие.

На духовный подвиг он отправился со своим учеником Никоном. Увы, судьба обоих была трагичной. Подвижники веры погибли на территории нынешней Орловской области от рук язычников, предположительно в пределах города Мценска. Мощи святого Кукши (Иоанна) по сию пору находятся в пещерах Киево-Печерской лавры. Память отважного проповедника празднуется 27 августа.



Непокорное племя

Еще в 964 году князь киевский Святослав Игоревич обложил вятичей данью (ранее они платили ее Хазарскому каганату). Однако несмотря на это, Святослав не покорил полностью их племени. Вскоре они от него отложились, и в 966 году князь был вынужден предпринять новый поход. Летопись гласит о нем: «Вятичи победи Святослав, и дань на них взложи».

Впрочем, и эта победа, видимо, ненадолго закрепила власть киевского князя над славянским племенем. Сыну Святослава — Владимиру (Красно Солнышко) пришлось вновь покорять вятичей. В 981 году он: «Вятичи победи, и взложа нань дань от плуга, яко же и отец его имаше». Ровно через год эта история повторяется вновь. А в 988 году (год крещения Руси) Великий князь Владимир Святославич воюет с соседями вятичей — радимичами и понуждает их к покорности. Отныне они, как повествует летопись, «платят дань Руси». Возможно, что именно во время этих походов Владимир начал возводить в землях вятичей города. Подобная стратегия была главным средством утверждения княжеской власти на местах. Как правило, на покоренной земле срубался острог, под защиту которого оставленная в нем дружина собирала с туземцев дань. Известно также, что в конце X века значительное число «лучших мужей» из вятической земли были вместе с семьями переселены князем Владимиром Святославичем в города-крепости, построенные им по рекам Десне, Остру, Суле, Стугне и другим для защиты рубежей Руси от ее беспокойных соседей — печенегов.



Когда мог появиться Елец

В Х веке именно печенеги, а затем половцы доставляли немало хлопот Киеву. Результатом частых конфликтов и столкновений со степняками стало возведение оборонной черты с острогами, дозорными сторожами и укрепленными городками на окраине новых киевских владений. Вполне вероятно, в числе подобных укрепленных поселений был заложен и Елец.

Наш современник иеромонах Афанасий (Медведев-Таврический) в своем труде «Жизнеописания южнорусских святых и подвижников благочестия (I — XX вв.)» называет Владимира Святым Благоверным Великим князем равноапостольным государем Киевским и Елецким. Мало того, священник прямо указывает: «Равноапостольный Владимир, ты основал и град Елец». К сожалению, служитель церкви не ссылается на источник, откуда он почерпнул столь интересные сведения.

Косвенным подтверждением версии иеромонаха Афанасия (конечно с большой натяжкой) можно считать «договорную грамоту», подписанную московским князем Иваном III и Иваном Васильевичем Рязанским в 1483 году. По этому документу елецкие земли окончательно отходили к Москве. Есть в нем такие слова: «…А тебе (Ивану Рязанскому — прим. Р. Д.) не вступатися в нашу отчину в Елечь и во вся Елецкая места…». При этом Иван III ельчанином, конечно же, не был. Но если вспомнить о том, что все великие князья вели свою родословную от Рюрика и его правнука Владимира (Красно Солнышко), становится понятно, почему вдруг московский князь называет Елец своей отчиной.

Итак, возникновение Ельца в период с 982 по 988 годы выглядит вполне логично и правдоподобно.



Окраина черниговской земли

После смерти Святого Владимира в 1015 году почти 20 лет Русь раздирают усобицы. Они заканчиваются только при Ярославе Мудром, который добился недолгого единения Киевской державы вплоть до своей смерти в 1054 году. При этом на Руси образуются несколько сильных центров — Новгород (самостоятельная славянская республика), Киев, Чернигов.

Внутренняя нестабильность древнерусского государства в конце XI — начале XII веков привела к тому, что вятичи вновь отложились от власти враждующих меж собой русских князей. Поэтому в 1081 — 82 годах черниговский правитель (будущий великий князь) Владимир Мономах: «…В вятичи ходихом по две зимы, на Ходоту и сына его», дабы понудить непокорных вновь платить дань. Походы «сквозь вятич», а позднее и покорение этого племени Мономах вспоминал в своем труде «Поучение детям». Сии деяния он ставил себе в особую заслугу, приравнивая их к главным своим военным подвигам. По-видимому, в бытность его черниговским князем Мономаху окончательно удалось сломить сопротивление вятичей.

Вплоть до XII века елецкая земля оставалась восточной окраиной Черниговского княжества. О том, что значительная часть наших предков переселилась из черниговской земли, свидетельствуют многочисленные гидронимы и топонимы, заимствованные и перенесенные в наши края, например: Воргол, Свишня, а возможно, и Елец. Ведь под Черниговом имелся древний Елецкий монастырь.