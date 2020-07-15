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Повороты судьбы тренера Н. А. Бутова

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Маруся БЫКОВА

Заслуженный тренер РСФСР, преподаватель специализированной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» Николай Александрович Бутов — человек в Ельце известный, особенно в спортивных кругах. Он один из основоположников елецкой школы дзюдо и самбо, посвятивший этим видам единоборств жизнь. А еще завтра у него именины, так что не случайно журналист «КЗ» встретился и побеседовал с Н. А. Бутовым о поворотах его судьбы.

Николай Александрович Бутов.

Поворот 1:
уличная закалка

С детства Коля Бутов (он родился в 1951 году) умел за себя постоять. Во многом благодаря отцу, учившему мальчишку не пасовать перед трудностями, какими бы они не были. В конце 50-х годов прошлого века время было непростое. Большинство тогдашних пацанов, не чета нынешнему «компьютерному» поколению, росло, как говорится, на улице. И нравы тут были суровые. Впрочем, Коля слыл надежным парнем, в обиду себя не давал. Да и сверстники уважали спортивного и подтянутого товарища, всегда готового вступиться за друзей, прийти на помощь.
Уже тогда юный Бутов знал, что свяжет свою судьбу со спортом. И по сию пору он немножечко фаталист, уверен: кому быть пекарем, тот им и станет. А вот ему с самого начала была уготована карьера тренера.


Поворот 2: автослесарь
на Севере

Активный и шустрый парень, рос далеко не паинькой и не был прилежным учеником в школе. Да и многие из его тогдашних знакомых тоже шалили. Некоторые позже пошли по «кривой дорожке», так и не сумев по настоящему реализовать себя в жизни. И кто знает, как бы сложилась биография Николая, если б не резкий поворот судьбы — поездка на Крайний Север, к старшей сестре.
Там юноша начал трудовую деятельность учеником, а затем и автослесарем. Работа в коллективе дисциплинировала, научила выдержке и терпению, умению разбираться в, казалось бы, незначительных деталях. Николай Александрович признается, что впоследствии все это ему очень пригодилось и помогло.


Поворот 3:
новое увлечение

Вернувшись в Елец, молодой 17-летний рабочий случайно (хотя, говорят, что всякая случайность есть непознанная закономерность) заинтересовался борьбой самбо. В то время в городе как раз открылась секция, которой руководил Александр Егорович Соколов.
— На его тренировках царил образцовый порядок и дисциплина, — вспоминает Н. А. Бутов.— Занятия экзотической по тем временам борьбой через год помогли пареньку во время армейской службы. Ее Николай проходил в пограничных войсках. А после дембеля решил продолжить образование и поступил в Ленинградский техникум физической культуры и спорта, где получил специальность тренера-преподавателя. Затем продолжил заочное обучение в профильном вузе.


Поворот 4: тренер

С 1972 года Николай Александрович трудился тренером по дзюдо в спортивном зале завода «Эльта», а позже создал аналогичную школу в елецком спортобществе «Локомотив». С 1980 года он тренер-преподаватель местного ДСО «Спартак». И сегодня Н. А. Бутов продолжает вести занятия под красно-белым флагом, так что, выходит, он уже 40 лет спартаковец.
За годы своей работы маститый тренер воспитал и подготовил немало победителей и призеров соревнований самого высокого уровня: 5 мастеров спорта международного класса, 6 победителей первенства СССР, чемпиона СССР, 2 победителей первенства Европы, чемпиона первых Игр Доброй Воли, призера командного чемпионата мира, участника XXVI Олимпийских игр в Атланте.


Поворот 5: уважаемый наставник

Н. А. Бутов награжден почетным знаком РФ «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Во многом благодаря ему традиции школы борьбы в елецком «Спартаке» получили поддержку и дальнейшее развитие. Талантливый наставник подготовил таких звезд, как Игорь Шкарин, Валерий Меренков, Константин Савчишкин и многих других. Его ученики до двухтысячных годов «хозяйничали» на европейских и мировых турнирах, прославляя родной город, регион и Россию. Все они отзываются о своем наставнике с уважением, ведь Бутов не только гонял ребят до седьмого пота, но и, по сути, занимался их воспитанием. И кто знает, где б могли оказаться многие елецкие пацаны, не попади они в свое время в руки талантливого тренера?


Поворот 6:
и борцам нужна поддержка

Николай Александрович и сегодня кропотливо возится со своими подопечными. В их числе, например, перспективный борец Александр Плаксин. Бутов по-прежнему требователен к ученикам на тренировках, но и себе он никогда не давал и не дает поблажек. При этом искренне переживает за судьбу елецкой школы борьбы. Признается, что его очень волнует отсутствие былых громких побед и достижений. Однако уверен: у наших спортсменов есть все шансы вновь стать лидерами на международной арене. По его мнению, спортшколам необходима поддержка и внимание государства. А еще нужны заинтересованные люди — тренеры и ученики с искренней мотивацией, с горящими глазами, душой болеющие за общее дело, за елецкую школу борьбы.

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