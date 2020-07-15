Детский сад № 29 преображается

Без малого 40 миллионов рублей было выделено региональным управлением строительства и архитектуры, а также городским бюджетом на капитальный ремонт детского сада № 29, который преображается буквально на глазах.

И. о. заведующей детсадом № 29 Н. А. Клокова на фоне обновленного фасада дошкольного учреждения.

Почти 50 лет назад сдали в эксплуатацию первый корпус этого дошкольного учреждения. Немного позже — второй. Все последующие годы коллектив детсада поддерживал здания и помещения в надлежащем состоянии, по возможности здесь меняли оборудование, сантехнику, делали косметический ремонт. Однако как ни крути, а время берет свое, в наши дни без капитального вмешательства, оказалось, не обойтись. В конце мая 2020 года к работе тут приступила липецкая фирма ООО «Солидарность». Специалисты должны завершить капитальный ремонт уже к сентябрю.

Сегодня работы ведутся одновременно как снаружи, так и внутри корпусов: обустраиваются вентилируемые фасады, меняются системы отопления, канализации, электрика, а старую крышу заменила новая — из металлочерепицы. Внутренняя отделка тоже любо-дорого посмотреть. Все это сделает детский сад не только красивым, оригинальным, ярким, но и удобным для педагогов и воспитанников.

Кстати сказать, детский сад № 29 одним из первых в городе занялся обустройством доступной среды в дошкольных учреждениях — его посещают маломобильные дети, а также малыши с ограниченными возможностями здоровья. С завершением капитального ремонта условия для нахождения в садике таких детей станут еще более комфортными и удобными. Впрочем, здесь хорошо заботятся обо всех ребятишках, независимо от их статуса: к примеру, в учреждении приобретена и успешно работает сенсорная комната, способствующая всестороннему развитию юных ельчан.

Планы по преобразованию детского сада на этом не заканчиваются. Как рассказала и. о. заведующей д/с № 29 Н. А. Клокова (Наталья Александровна трудится здесь уже 25 лет), в следующем году в дошкольном учреждении намерены заняться территорией: будет построен новый забор, разбиты клумбы, газоны, установлены малые архитектурные формы. Все это, чтобы сделать пребывание здесь малышей еще более приятным, полезным и радостным.