Лучший дефектолог живет в Ельце

Учитель-дефектолог из школы № 19 Ульяна Игоревна Бородина стала абсолютным победителем на региональном этапе III всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России — 2020».

Учитель-дефектолог из школы № 19

Ульяна Игоревна Бородина.

Цель конкурса — способствовать карьерному, профессиональному и личностному росту учителей-дефектологов, логопедов, поддержать инновационные разработки и технологии в организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью.

Конкурсантами были учителя-дефектологи (сурдопедагоги, олигофренопедагоги, тифлопедагоги) и логопеды.

Ульяна Игоревна провела мастер-класс, основой которого было нетрадиционное использование привычных предметов в обучении.

— У многих детей с ОВЗ и инвалидностью утрачена способность коммуникативных навыков. Для разговора с ними созданы специальные методы альтернативного общения. Один из них — коммуникатор Go Talk. Это легкий портативный прибор, позволяющий записывать и воспроизводить сообщения. Я показала, как можно использовать это устройство на уроках и занятиях, чем очень заитересовала специалистов в области коррекционной педагогики, — рассказала У. И. Бородина.

Несмотря на то, что Ульяна Игоревна работает дефектологом только 3 года, у нее уже есть небольшой опыт участия в различных профессиональных конкурсах на региональном и всероссийском уровнях. Самым запоминающимся событием для елецкого педагога стало участие в V международном конкурсе проектов «Принимать. Понимать. Помогать», где У. И. Бородина заняла II место в номинации «Логопсихология». Немаловажной победой девушка считает и участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2020» в номинации «Молодые учителя», где у ельчанки I место.

— Участие в конкурсах, победа в них помогает осознать собственные умения и навыки, сравнить себя с коллегами. При этом можно понять собственные слабые и сильные стороны. Безусловно, участие в конкурсах отнимает немало сил и времени, но при этом очень организует, заставляет совершенствоваться и, конечно же, профессионально развивает, — поделилась впечатлениями Ульяна Игоревна.

Абсолютная победа в региональном этапе III всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России — 2020» дает возможность Ульяне Игоревне представлять Липецкую область на федеральном этапе конкурса в номинации «Дефектолог года», который состоится в Москве в октябре этого года.