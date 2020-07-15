В ожидании первенства

Его начало планируется не ранее 1 августа. В мае исполком Российского футбольного союза продлил запрет на проведение футбольных соревнований до 31 июля. И пока не ясно, начнется ли сразу после этого первенство Союза федераций футбола (СФФ) «Центр», в котором должен выступать ФК «Елец». Неопределенность происходит из-за того, что каждый субъект России совместно с территориальными органами Роспотребнадзора сам решает, разрешать или нет спортивные мероприятия на своей территории.

А ситуация в регионах разная. Если, к примеру, в Липецкой области футбольные турниры уже разрешены, то в ряде соседних областей (в Воронежской, Рязанской и других) нет. До тех пор, пока угроза распространения коронавируса не отступит повсеместно, первенство СФФ «Центр» вряд ли стартует.

Во время тренировки ФК «Елец».



Но это, конечно, не повод для того, чтобы расслабляться. В ФК «Елец» под руководством нового главного тренера Дениса Жуковского идут интенсивные двухразовые тренировки. Футболисты проводят двусторонние игры, поскольку из-за карантина соперников из других регионов для контрольных матчей найти непросто.

Тем не менее состав команды пополняется новыми игроками. Руководство клуба намерено подвести спортсменов к началу первенства СФФ «Центр» в хорошей форме.

Соб. инф.