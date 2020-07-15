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Бессмертный полкНикто не забыт: к 75-летию Великой Победы

Проект «КЗ» «Бессмертный полк»

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Редакция «Красного знамени» публикует рассказы ельчан об их родственниках — участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Запись в «Бессмертный полк» (moypolk.ru) продолжается.

Валериан Николаевич Дегтев

В. Н. Дегтев в конце 1943 года.

Это мой дед. Он родился в Ельце 24 февраля1924 года. О войне вспоминать не любил, даже в День Победы выпив стопку, на мои наивные детские расспросы лишь добродушно щурил глаза и улыбался.


Дедушка, это тебя кто так?

Помнится, я, 6-летний карапуз, с интересом рассматривал покалеченную кисть его руки и спрашивал:
— Дедушка, это кто тебя так?
Он со своей неизменной спокойной улыбкой неспешно отвечал:
— Да так, немец один…
— Дедушка, а на войне страшно было? — не унимался я.
— Страшно, внучек, — и просто кивал головой, продолжая улыбаться, вот только глаза его вдруг становились грустными.


Пережил оккупацию

Оккупацию, а потом и освобождение Ельца семья моего деда пережила в городе. Маленький домик когда-то стоял на улице М. Горького, неподалеку от ее пересечения с ул. К. Маркса. Дедушкина младшая сестра Александра (она впоследствии работала редактором газеты «Красное знамя») рассказывала: когда немцы пришли в Елец, Валя (так звали моего деда близкие) вместе с друзьями резали телефонные провода, проложенные фашистами прямо по улицам города. И о том, как его за это ругала мать.
А еще вспоминала, как оккупанты однажды едва не увели брата Валю из дома.


Спасла сына

Во время какой-то проверки один из гитлеровцев прямо в жилище наставил на подростка автомат и произнес: «Партизанен…». Затем угрожающе мотнул головой в сторону двери, мол, пошел на выход.
Спасла деда моя прабабушка Шура, которая в буквальном смысле слова повисла на сыне и, тыча немцам документ о его рождении, стеная, убедила их, что перед ними совсем еще мальчишка.
А через пару месяцев после освобождения Ельца этого мальчишку призвали в Красную Армию (18 февраля 1942 года) и направили на краткосрочные курсы младших командиров.


Контузия и ранения

Вскоре новоиспеченный младший лейтенант В. Н. Дегтев, едва вступивший в комсомол, отбыл на I Украинский фронт, где командовал пехотным взводом 606-го стрелкового полка 313-й дивизии 18-й армии.
О том, как и где воевал дед, в нашей семье, увы, знают совсем немного. Мама, например, помнит его скупой рассказ о шальном снаряде, упавшем едва ли не в нескольких метрах от того места, где ее отец стоял вместе с товарищем. После взрыва клочья окровавленной гимнастерки его собеседника оказались на ветвях ближайшего кустарника, а лейтенанту Дегтеву повезло, его лишь контузило. Но 2 июля 1942 года дед получил первое ранение. Во второй раз вражеская пуля настигла его в17 мая 1943 года. На сей раз офицера отправили в госпиталь.
Из наградного листа знаю, что последнее и самое тяжелое ранение дед получил в 1944 году в боях за освобождение Украины. Сказал бы ему тогда кто-нибудь, что в ХХI веке это будет чужая земля, он наверняка б не поверил. Вот описание, за что он получил орден Красной Звезды.


Из наградного листа

«Лейтенант Дегтев в период наступательных боев показал исключительно умелое руководство взводом, действуя умело, стремительно успешно выполнял поставленные перед ним задачи, нанося противнику большой урон в живой силе и матчасти.
В наступательных боях 7 — 9 марта 1944 года тов. Дегтев смелым обходом противника с фланга сумел опрокинуть вражеский узел сопротивления на подступах к населенному пункту Смела Винницкой области и ворвался на западную окраину села. На подступах к населенному пункту Яровая Слобидка 28.03.1944 года противник оказал огневое сопротивление 2 батальону. Тов. Дегтев обходным маневром приблизил свой взвод на близкое расстояние к вражескому узлу сопротивления, поднял взвод в атаку, чем вынудил противника к беспорядочному отступлению, тем самым тов. Дегтев обеспечил овладение селом».


Отвоевался

Во время той атаки взвод Валериана Дегтева выдавил врага из деревушки. Но на ее окраине возвышалась церквушка. С колокольни бил фашистский пулемет, не давая красноармейцам продвигаться вперед, чтобы закрепить успешное наступление. Дед снова поднял своих бойцов в атаку, наверное, вскинул руку, и тут в нее угодила немецкая разрывная пуля…
В итоге со своей задачей наши бойцы справились, а вот их командира пришлось после боя отправить в госпиталь. Врачи ампутировали ему палец, да и вся кисть руки перестала работать нормально, ранение пришлось в лучевую кость. В общем, отвоевался лейтенант В. Н. Дегтев.


После войны

Несколько мелких осколков металла врачи так и не смогли удалить, и, когда менялась погода, деда до самой смерти мучила боль, напоминая о войне.
Вернувшись домой, дедушка поначалу работал (не представляю как) водителем, восстанавливал елецкий пивзавод. А уйдя на заслуженный отдых, продолжал трудиться в зеленстрое (была такая организация), делая цветы и венки из металла и бумаги. У него это ловко получалось, несмотря на ранение.
Умер В. Н. Дегтев в марте 2006 года, немного не дожив до своего любимого праздника Дня Победы. Он был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны и медалью «За боевые заслуги». В общем, хороший был у меня дед — любящий, добрый, мудрый и улыбчивый.

Роман ДЕМИН,
внук

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