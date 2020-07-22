Визит министра в Елец

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

В конце прошлой недели в Ельце с рабочим визитом побывал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Владимирович Якушев, проинспектировавший реализацию проектов «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а также «Переселение из ветхого и аварийного жилья».

Делегация чиновников и журналистов в парке 40-летия Октября (на первом плане — глава администрации региона И. Г. Артамонов, министр строительства и ЖКХ В. В. Якушев и глава Ельца Е. В. Боровских).

Центр города — памятник

Свое знакомство с Ельцом министр в сопровождении глав Липецкой области И. Г. Артамонова и Ельца Е. В. Боровских начал с исторического центра. Он побывал на улице Мира, которая сама по себе представляет памятник архитектуры. Это пример застройки прежних веков, представляющий немалый интерес для историков, туристов и требующий бережного отношения и поддержки.

Скверы имени И. А. Бунина и М. С. Соломенцева — следующая остановка министра. План их благоустройства победил на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году Минстрой выделяет на реализацию проекта федеральный грант, превышающий 44 миллиона рублей.



Экология и здоровье

В парке 40-летия Октября, куда направился министр после осмотра центра Ельца, жизнь шла своим чередом. Малыши бегали по открытой площадке, играли, мальчишки и девчонки постарше гоняли на велосипедах и самокатах по обустроенным велодорожкам, подростки пробовали свои силы и возможности на специально оборудованных площадках для сдачи норм ГТО и воркаута (от английского work — работать и out — снаружи, то есть «тренировка на свежем воздухе», «уличная гимнастика», для чего в парке установлены различные тренажеры и приспособления). Кстати, их наличие министр В. В. Якушев отметил особо в качестве положительного опыта и примера для подобных мест отдыха.

За время благоустройства парка 40-летия Октября здесь очистили территорию от сорных дикорастущих деревьев и кустарников, установили бордюры, лавочки, уложили асфальт и тротуарную плитку, оборудовали освещение, проложили велодорожки, обустроили спортгородок. По задумке архитекторов, главная задача преобразований — сохранить сложившуюся здесь экосистему и оздоровительную направленность территории. На благоустройство парка было выделено более 58 миллионов рублей, из них свыше 45 — из федерального бюджета.

в Петровском парке.

Вошел в топ-5

Следующим адресом, куда прибыл министр, стал Петровский парк. Горожане знают, что он назван по имени бывшего владельца купца Александра Петрова, и в 70-х годах XIX века был просто шикарным — с дендрарием, состоявшим из редких экзотических растений, каскадом прудов,берега которых соединяли ажурные мостики с ухоженной территорией. Недаром в те времена многие известные музыканты и художники любили приезжать к Петровым, чтобы пожить в специально построенных для таких случаев гостевых домиках.

Безусловно, Петровский парк оставался настоящим украшением дореволюционного Ельца. Но в 90-е годы прошлого века без хозяйской руки он пришел в запустение. В 2019 году здесь начали реконструировать и восстанавливать территорию. Проделана большая работа: в парке новое освещение, проложены дорожки, есть игровая и спортивная зоны, тренажеры, беседка, построена сцена, установлены оригинальные ажурные лавочки. Имеется смотровая площадка, пруды расчищены, зарыблены, тут живут дикие утки.

Петровскому уготовлен статус экопарка с водоемами, где можно проводить массовые мероприятия, заниматься физкультурой и спортом, просто прогуляться в тени высоких деревьев. Уже сейчас это место отдыха вошло в топ-5 новых благоустроенных мест страны, где можно будет отдохнуть, набраться сил и здоровья после самоизоляции в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией. На реконструкцию парка направлено почти 47 миллионов рублей, свыше 17 — из федерального бюджета.



Проекты, которые объединяют

Здесь же, в обновленном Петровском парке, министр строительства и ЖКХ В. В. Якушев дал интервью представителям СМИ, в котором высоко оценил усилия региона по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

— По всем показателям Липецкая область числится у нас в передовиках, команда губернатора трудится эффективно, — сказал Владимир Владимирович.— Во всех парках, которые мы сегодня увидели, работы проведены качественно, использованы интересные решения по благоустройству. Нечасто в малых городах увидишь, что все сделано оригинально, со вкусом. Здесь мы убедились: бюджетные средства потрачены по делу, они работают и позволяют создавать на территориях красивые уголки, парки. Думаю, что и отзывы горожан будут соответствующие. Важно, чтобы жители активно участвовали в реализации планов по благоустройству. Президент России В. В. Путин не раз указывал, что власти должны советоваться с людьми, способствовать их участию в обсуждении проектов. А затем спросить, насколько реализованы их предложения — ведь мы работаем для людей, и оценивать сделанное должны не чиновники, а жители. Проекты хороши еще и тем, что объединяют людей на всех этапах — от обсуждения до готового результата,— подчеркнул министр.

Глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов подтвердил, что Елец был и остается в зоне его особого внимания:

— Елец преображается, по городу ходят новые автобусы, появились новые парки. Планируем построить стадион, благоустроить историческую часть Ельца, сделать ее пешеходной, восстановить здание бывшей табачной фабрики. Надеемся на поддержку наших проектов. Если все будет так, как задумано, Елец станет центром федерального туризма.







Строительство как локомотив экономики

Примером реализации еще одного национального проекта — «Переселение из ветхого и аварийного жилья» — стало в Ельце возведение многоквартирного дома на улице Новолипецкой силами фирмы «Рецитал». «Красное знамя» уже рассказывало о новостройке. В первой секции (там идет внутренняя отделка помещений), на средства Фонда содействия реформированию ЖКХ приобретены 19 квартир для ельчан, которые вскоре переедут сюда из ветхого и аварийного жилья. Всего в Липецкой области в этом году свои жилищные условия улучшат 580 человек.

Разговор о возведении жилья, реализации предложения Президента России В. В. Путина сделать мощный рывок в стройиндустрии, которая, как локомотив, потянет за собой всю экономику страны, был продолжен в здании музея города воинской славы (улица Ленина, 81), где министр встретился с крупными застройщиками региона.

Глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов пояснил, что ограничения из-за борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в нашем регионе практически не коснулись строительной отрасли. Принято решение не останавливать возведение объектов, безусловно, при строгом соблюдении мер безо­пасности. Поэтому удалось не только удержать, но и нарастить темпы строительства. В первом полугодии введено в эксплуатацию 36 процентов планируемого на 2020 год жилья. Регион также намерен участвовать в программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» для возведения объектов инженерной и дорожной инфраструктуры.



Не тормозить развитие отрасли

На совещании много внимания уделялось вопросам, тормозящим развитие стройиндустрии. Министр довел до сведения присутствующих информацию о том, что готовятся к утверждению законопроекты, устраняющие многие административные барьеры. Упростятся сложные процедуры подготовки к строительству, а 30 процентов обязательных требований станут всего лишь рекомендациями на стадии проектирования. Все это поможет сэкономить время и деньги застройщиков!

Еще одна немаловажная проблема — уменьшить стоимость квадратного метра возводимого жилья, с тем чтобы сделать его доступным для широких слоев населения. Особенно это актуально сейчас, когда не сбавляет оборотов мировой экономический кризис и не снята проблема пандемии коронавируса. Министр В. В. Якушев отметил также, что в Липецкой области активно развивается индивидуальное жилищное строительство, поэтому он заявил о возможности поддержки и развития и этого сегмента как способа наращивания объемов возведения жилья.

Подытоживая совещание, В. В. Якушев поблагодарил администрацию Липецкой области за активную работу по реализации проекта «Жилье и городская среда» и подчеркнул:

— От того, как мы с вами работаем, зависит, как будут выглядеть наши города. В Липецкой области есть все необходимое для выполнения национальных проектов и программ по развитию территорий. Работа нам всем предстоит большая, интересная и, главное, очень нужная людям.