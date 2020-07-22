Полевой выход по полной…

Дмитрий РОМАНОВ

Выпускник и инструктор военно-патриотического клуба «Ельчане» Борис Пемуров организовал полевой выход с командой своих соратников по объединению. Парни посвятили марш-бросок очередной годовщине подвига бойцов 12-й заставы московского погранотряда.

Подвиг пограничников

Напомним: в середине июля 1993 года наши пограничники героически отразили атаку многочисленной банды моджахедов на таджикско-афганской границе. Около 250 боевиков шли тогда из-за кордона на помощь таджикским исламистам, развязавшим гражданскую войну у себя на родине. Путь моджахедам преградили 45 российских пограничников и 3 прикомандированных к этому подразделению солдата.

Неожиданная ночная атака бандитов не смогла застать врасплох наших ребят, которыми руководил начальник заставы старший лейтенант М. В. Майборода. В ходе ожесточенной схватки он погиб, как и еще 24 россиянина. Командование взял на себя заместитель начальника заставы лейтенант А. В. Мерзликин (кстати сказать, наш земляк, уроженец Липецка).

Кровопролитный бой длился 11 часов. В итоге Андрей Викторович организовал отход наших парней. Затем подоспевшее подкрепление выбило бандитов с территории 12-й погранзаставы. Шестеро участников этой битвы были удостоены звания Героя России, из них четверо — посмертно.



Почтили память героев

В честь героев, отважно сражавшихся на 12-й заставе, и был предпринят полевой выход ельчан. Свой марш-бросок они начали у памятника пограничникам в сквере воинов-интернационалистов. Здесь Андрей Пемуров зачитал историю подвига наших воинов. Затем наступила минута молчания, после чего Роман Сороковых, Александр Корякин, Владислав Наумов и Максим Цедов возложили цветы к подножию монумента. Все эти парни уже отслужили в армии и подготовка, которую они прошли в ВПК «Ельчане» им здорово помогла.

На сей раз поход проходил с полной выкладкой. Группа была вооружена массогабаритными макетами автоматов Калашникова и гранатомета РГШ-18 («муха»), предоставленными местным отделением ДОСААФ, на базе которого и существует клуб. Кроме того, у парней было альпинистское снаряжение. Приемы горной подготовки они отрабатывали в районе заброшенного каменного карьера на Черникином пруду. Здесь же оттачивались тактические приемы скрытного передвижения по лесу, ориентирование, умение найти подходящее место для лагеря, организация его охраны и быта.



Готовят ребят к служб

Такие выходы проходят все, кто занимается в ВПК «Ельчане». Под руководством инструкторов, а также главы клуба Михаила Александровича Кобзева молодежь осваивает допризывную подготовку. Ее цель — сделать службу в армии комфортной, прежде всего психологически, в том числе и в войсках спецназначения.

Клубный курс молодого бойца, как правило, длится около 3 дней в пригородных лесах. Тут парни осваивают навыки караульной службы, учатся ставить палатки и кашеварить, разбирать и собирать автоматы, занимаются тактической подготовкой.

Затем следует водный поход на рафте. Около 10 человек сплавляются от Каракумского моста до села Трубицыно. А на базе ДОСААФ проходят регулярные занятия, где молодежь круглый год знакомится с воинскими уставами, изучает парашютную подготовку, играет в лазертаг. Почти каждый член клуба имеет опыт прыжков с парашютом. Например, у ветеранов Бориса Пемурова и Романа Сороковых их соответственно 6 и 10.



«Старики» раскрыли молодых

Для ветеранов клуба подобные полевые выходы — возможность встретиться с друзьями, вновь окунуться в армейскую стихию, еще раз проверить свои знания и навыки. Плюс ко всему прочему они тренируют молодых парней.

На сей раз, например, за «стариками» пристально наблюдала группа «диверсантов» из молодых воспитанников ВПК «Ельчане». Группа в составе Сергея Саввина и Данилы Гусева действовала скрытно. Днем им это весьма удачно удавалось. Однако ночью Борис Пемуров провел тактический маневр, разделив свою команду на две части и предприняв ночной выход в дозор. Таким образом, молодежь была обнаружена. В ход пошли осветительные ракеты, и неожиданно раскрытым лазутчикам пришлось спешно ретироваться глубоко в лес, оставив своих старших товарищей.

Подобные игры помогают проявить находчивость и решимость, а также накопить знания, опыт и моральную закалку, необходимые впоследствии для армейской службы, считают старожилы клуба.

Да и в мирной жизни такая подготовка помогает. У того же Бориса Пемурова благодаря занятиям в ВПК «Ельчане» есть золотой значок ГТО, медаль «90 лет ДОСААФ», Дипломы и грамоты за активную работу в реализации молодежной политики от главы Ельца и горсовета, председателя Центрального Совета ДОСААФ РФ