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Образование

Липецкие образовательные учреждения вернутся к традиционной форме обучения

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Как сообщили редакции «Красного знамени» в управлении образования и науки Липецкой области, с нового учебного года школы, техникумы и лицеи вернутся к традиционному формату занятий. При условии, что это позволит эпидемиологическая ситуация.

Также в региональном управлении образования и науки опровергли сообщения, которые в последнее время распространяются в социальных сетях и ряде родительских сообществ о том, что дистанционное обучение якобы может заменить традиционный формат получения знаний. Да и в Министерстве просвещения РФ не раз подчеркивали, что эта информация не соответствует действительности.

«Мы готовимся к тому, что 1 сентября школы откроются в обычном традиционном формате, а имеющийся опыт и та информационная система, которая сейчас разрабатывается, будут дополнять традиционное обучение. Мы не будем отходить от традиционного формата, а будем строить информационные системы для помощи традиционному обучению», – заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Темы предстоящего учебного года в своем отчете о работе правительства за 2019 год коснулся премьер- министр России Михаил Мишустин. Он заявил, что новый учебный год планируется начать в сентябре в очном режиме. Михаил Мишустин подчеркнул, что порядок организации образовательного процесса в каждом конкретном регионе будет утверждён с учётом эпидемиологической ситуации. 20 августа будет приниматься окончательное решение по каждому из регионов.

Сегодня в Липецкой области продолжается подготовка к новому учебному году. В рамках национального проекта «Образования» и регионального проекта «Современная школа» реализуются мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. В учебных заведениях проходят ремонтные работы. Они завершатся к концу августа.

«Сейчас учителя активно готовятся к новому учебному году и очень ждут своих учеников. Живое общение невозможно заменить, и классические уроки обязательно продолжатся! А чтобы защитить детей и педагогов, мы усилим меры безопасности в учебных учреждениях», — отметила исполняющая обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

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