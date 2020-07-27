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Краеведение

Откуда эти названия?

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Роман ДЕМИН,
roman@kznam.ru

В следующем году древний Елец отметит 875-летие с момента первого упоминания о нем в летописных источниках (Никоновская летопись 1146 года).
В рамках подготовки к славному юбилею на страницах «Красного знамени» под соответствующей рубрикой выходят материалы, рассказывающие о славной истории нашего города, начиная от самых ее истоков. Представляем вниманию читателей очередную публикацию с различными версиями о том, почему наш город называется Ельцом, а река — Быстрой Сосной.

Еловцы на средневековых шлемах.

Ил, шлем, олень, грудина
и заграница

О происхождении топонима (имя, название георгафического объекта) Елец имеется немало различных мнений, легенд, предположений и версий. Причем, начиная от самых прозаических (мол, «илец» — это обычное донное отложение в реке, ил) вплоть до романтических и фантастических.
Один из таких мифов гласит, что елец (еловец) — навершие старинных богатырских шлемов, а поскольку наш град издревле выполнял функции воина-защитника, то и имя получил соответствующее.
Известно также, что словом «елень» на старославянском языке называли животных — оленя и лань. В толковом словаре В. И. Даля приводится даже поговорка: «Елень быстра, не коню сестра». От еленей, ранее водившихся в елецких лесах в изобилии, якобы и берет свое название наш город. Отсюда же, мол, и рогатый символ в его гербе.
Кроме того, одно из значений слова «елец» трактуется как «возвышенная средина груди у животных и человека». И поскольку наш город стоит на возвышенности… Дальнейшие разъяснения, думается, излишни.
Надо сказать, что похожие названия можно встретить и за рубежом. Например, в Сербии сохранились развалины средневекового города-крепости Елеч (кстати, впервые она упоминается в летописи в 1149 году, почти одновременно с нашим городом). В Польше (вспомним, что вятичи ведут свою родословную от ляхов-полян, которые, возможно, были предками и современных поляков) тоже есть местечко с таким названием, а в Испании в провинции Толедо расположен городок Елес.

Сербия: так выглядит место, где некогда был город-крепость Елеч.


Алтай
и речные мели

В Республике Алтай протекает небольшая, протяженностью всего 16 километров, речушка Елечек (Еле, Ель), правый приток реки Уймень. Откуда там такое знакомое название — ума не приложу!
В Польше известен городок, отчасти созвучный по имени с нашим, — Мелец. А кроме того, в средние века, неподалеку от Москвы, было место, известное как пустошь Мелец Бродовая на Клязьме. Очевидно, что происхождение двух последних названий связано с переправами через реки — мелями. В древности в районе Ельца как раз имелся один из таких бродов через Быструю Сосну. Причем он был едва ли не стратегическим по своему значению. Еще бы, ведь тут проходил Кальмиусский шлях — торная дорога, некогда ведущая из южных степей на север. Ею издавна пользовались кочевники, совершая набеги на Русскую землю. Здешнюю переправу как раз и охранял наш город-крепость. Можно предположить, что когда-то название у него было Мелец — с течением веков одна буква из имени каким-то образом «выпала», в итоге получился Елец. Впрочем, филологи, специалисты по топонимике, подобных «выпадений» не допускают.

Возможно, где-то здесь в древности находился мелец — брод через Быструю Сосну.


«Памятники языка»

Есть и еще одна довольно интересная (и вполне достоверная) теория появления имени нашего города. Крупнейший специалист в области восточно-славянской диалектологии и топонимики А. И. Соболевский писал: «Мы имеем памятники языка. Это местные названия рек, озер и гор… Не только реки и озера покрупнее, даже ручьи имели уже у древнейших людей свои имена. Первые их собственники дали рекам, озерам, горам имена из своего языка; а следующие за ними насельники, сперва мирные соседи, а потом враги, пользовались уже готовыми названиями, заимствованными иногда в переводе на свой язык, чаще же без перевода, в их чужом виде».
В связи с этим можно предположить что слово «елец» имеет не славянские, а более древние — финно-угорские корни. Например, на севере России (в Республике Коми) есть реки Большой Елец и Лек Елец. И носят они совсем не славяно-русские имена. Это язык коми — одного из народов финно-угорской группы. Их предки (древнепермская этнолингвистическая общность) еще во II тысячелетии до нашей эры проживали по берегам рек Окского бассейна. Слово «ель» с языка коми переводится как «лесной ручей» Не от этого ли корня в итоге и образовался гидроним (название водных объектов) Елец, оставшийся своего рода вешкой-памяткой, эдаким приветом от древних обитателей здешней земли?


Хелец — крепость

А вот еще одна необычная версия происхождения топонима Елец. Рискую запутать читателя, но начну издалека, точнее, с Ветхого Завета. В этой книге упоминается слово «хелец». Одно из его значений — крепость. Ветхий Завет, по сути, часть Торы — священного писания иудеев. А иудаизм был официальной религией Хазарского каганата, которому вятичи платили дань вплоть до 964 года (пока сюда не пришел с дружиной князь Святослав Игоревич). В период же расцвета Хазарии ее власть простиралась от Дуная до Хорезма и от Верхней Волги до Дербента.
Возможно, частью этого образования был и Киев, еще до прихода туда руссов. Некоторые ученые полагают, что даже название украинской столицы происходит от имени начальника гвардии хазарского царя — Куйа. С хазарскими корнями связаны многие киевские топонимы, известные по древним летописям. Есть свидетельства, что в эпоху владычества каганата влиятельные иудео-хазарские общины обосновались в Чернигове, Смоленске, Перемышле и многих других городах. Так что в землях вятичей, долгое время входивших в состав Хазарии как пограничные края, вполне мог быть город с названием Хелец — крепость. Почему бы и нет?

Картинка из «Повести временных лет»: славяне платят дань хазарам.


Дубы или ели

Среди множества самых разных версий о происхождении имени нашего города, пожалуй, самую простую и в то же время правдоподобную еще в ХIХ веке высказал один из первых местных краеведов — Н. А. Ридингер. Он говорил о том, что ранее словом «елец» в здешних краях называли дубовую поросль (кустарник) или неудобное для распашки земли место. Казалось бы, вот он — верный ответ, простой, четкий и ясный! Но вот беда, ученые-филологи утверждают: дубовый кустарник стал называться «ельцом» никак не ранее XVI — XVII веков. Выходит, и эта версия не подходит для объяснения возникновения названия нашего города.
Думаю, неправы и те, кто считает, будто все еще проще: Елец — от слова «ель». Мол, в окрестностях нашего города в древности было полно еловых лесов, отсюда и родился гидроним (название реки), а затем и топоним. Но анализ черноземных почв показывает: скорее всего в далеком прошлом в здешних краях преобладали дубы и вообще широколиственные (черные) леса, а уж никак не еловые. Ель (как и сосна) предпочитает суглинки. О сосне я упомянул не случайно — наша главная водная артерия носит название Быстрая Сосна. Но и в нем вряд ли отражено известное всем хвойное дерево.


Сосна — тьсьна, сусьная, ручейная

Некоторые краеведы утверждают: на древнеславянском языке слово «сосе» означало «болото», «грязь». А «цна» (точнее «тьсьна») переводится, как «стесненный», «узкий», «теснина». Таким образом, словосочетание «Сосе цна» (со временем превратившееся в Сосна) означает: река с илистыми, топким берегом, течение которой стеснено, возможно, известняковыми породами, сквозь которые она и пробила свое русло. Что ж, вполне вероятно.
В то же время ученый ЕГУ им. И. А. Бунина, а также краевед Татьяна Владимировна Краснова считает: гидроним Сосна образован от древнерусского прилагательного «сусьный» со значением «противоположный», находящийся напротив. С одной стороны берега — город, а напротив — «дикое поле». Интересная версия.
Но, вполне возможно, имя реке еще до славян дали все те же финно-угорские племена. Можно предположить, что звучало оно, как Сосья (одноименный приток — Б. Сосья и ныне имеется у реки Печоры в Пермском крае). Ее название переводится, как «ручейная река», «река с ручьями». В нашу Быструю Сосну действительно впадает множество речушек, ручьев (в том числе и лесных — нынешний Ельчик), крупных родников и мелких источников. Когда в IX веке на здешние берега пришли славяне, вытеснившие финно-угров на север, они лишь слегка изменили уже имевшееся название реки, переиначив его на свой лад.
Все может быть. Увы, сегодня очень трудно сказать, откуда и как появились местные названия (гидронимы и топонимы). Но все же хочется верить, что когда-нибудь ученые найдут окончательные ответы на эти непростые, но очень интересные вопросы.

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