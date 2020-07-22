Как оформить банковскую карту первокласснику



Не за горами новый учебный год. Педагоги и родители надеются, что эпидемиологическая обстановка позволит детям сесть за школьные парты. Тысячи юных липчан пойдут в первый класс. Карманные расходы возрастут. Многие мамы и папы уже сейчас задаются вопросом, как приучить детей к управлению своими расходами и при этом оградить их от лишних трат. Один из вариантов – завести ребенку первую банковскую карту.



Оформить карту на ребенка можно с шести лет. С этого возраста дети имеют право совершать мелкие бытовые покупки. Карта будет дополнительной, привязанной к родительскому банковскому счету.

– При этом родителям стоит сразу определить, сколько денег будет доступно ребенку, какую сумму он может тратить в день, какие операции будут доступны. Например, можно запретить снимать с карты наличные и осуществлять платежи в Интернете. Или установить лимит таких операций – скажем, не больше 300 рублей в день, – рассказывает главный экономист сектора платежных систем и расчетов Липецкого отделения Банка России Надежда Сусаева.

Для оформления «детского пластика» одному из родителей нужно прийти в отделение банка со своим паспортом, банковской картой, свидетельством о рождении ребенка и написать заявление (некоторые финансовые организации предлагают подать заявку онлайн). Также необходимо оформить согласие на проведение операций по дополнительной карте.

Выпуск карты занимает до 14 дней. Когда она будет готова, на телефон родителя придет соответствующее уведомление.

– Прежде чем ребенок начнет пользоваться банковской картой, расскажите ему о базовых правилах защиты от мошенников: никому не давать свою карту даже на время; не хранить ПИН-код вместе с картой; никому не сообщать CVC/CVV-код с обратной стороны карты, в том числе незнакомцам по телефону; в случае потери карты – сразу рассказать об этом родителям, – резюмирует Надежда Сусаева.