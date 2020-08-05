Визит активистов «Молодежки ОНФ» в Елец

Маруся БЫКОВА

В Ельце побывали активисты «Молодежки ОНФ» по Липецкой области с рейдом, который прошел в рамках всероссийской акции «Безопасность детства — 2020», по инициативе Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации.

Во время рейда: так выглядит детская площадка на ул. Радиотехнической, сохранившаяся еще с советских времен.

Цель — выявить небезопасные…

Сложная эпидемиологическая обстановка нынешнего лета не позволяет юным ельчанам как обычно отдыхать в оздоровительных лагерях и санаториях, поэтому детские площадки сегодня стали более востребованными. Цель визита общественников — выявление аварийных пространств, которые небезопасны для пользования несовершеннолетними гражданами.

С помощью мониторинга социальных сетей, а также личных обращений ельчан к представителям народного фронта удалось обнаружить 5 адресов с ненадежными элементами на детских площадках.

Были выявлены недочеты: аварийные компоненты, неустойчивые конструкции, которые могут повлечь за собой печальные последствия в виде травм не только детей, подростков, но даже взрослых людей.

Акция продлится до конца августа, поэтому мониторинг социальных сетей и личных обращений ельчан к представителям ОНФ продолжится. И если появятся еще проблемные участки, активисты «Молодежки ОНФ» вновь навестят наш город.



Власть старается устранить недочеты

Первый заместитель главы администрации Ельца Н. М. Родионов прокомментировал недочеты, которые выявила проверка народного фронта:

— Тема детских площадок была, есть и остается актуальной для города, ее активно обсуждают в социальных сетях. Действительно, все те вопросы, которые задают нам коллеги из «Молодежки», справедливы. Порой мы видим дворы, где площадки устарели. Есть наследство советского времени, и хоть тогда оборудование делалось на века, современным требованиям безопасности оно уже не отвечает, здесь вполне возможны аварийные ситуации. Сейчас этим пространствам требуется реконструкция, косметический ремонт или же демонтаж и возведение новых объектов для развлечений. Мы учитываем все пожелания горожан, берем их в работу, стараемся устранять недочеты.

Всем ельчанам хочется иметь красивые и современные площадки во дворах. Существуют различные варианты, как этого можно добиться. Например, есть прямые субсидии на оснащение внутридворовых территорий. Но, к сожалению, суммы этих дотаций не столь велики. Также у жителей есть возможность взаимодействовать с управляющими компаниями. Эта работа активно ведется, и постепенно игровое оборудование обновляется — где-то качели, где-то песочница и другие элементы.



ТОС позволит сделать двор мечты

Есть и еще вариант — создание ТОСов (Территориальных общественных самоуправлений). Они позволяют жителям дома или улицы объединиться, спроектировать такой двор, который граждане хотели бы видеть, где им было бы комфортно. К тому же появится возможность лично контролировать выполнение работ, а впоследствии и состояние благоустроенной территории. По условиям этой программы жители должны внести лишь 6 процентов от общей суммы затрат. На сегодняшний день организовано только 6 ТОСов, но чем больше людей будет об этом узнавать и объединяться, тем красивее и благоустроенней станет наш город. В прошлом номере «Красного знамени» мы, кстати, писали о детской площадке, установленной жильцами, решившими создать ТОС в 5-м микрорайоне.

Зачастую состояние подобных объектов зависит не только от работы управляющих компаний и городской власти, но и от самих горожан. Ведь не зря Ф. М. Достоевский писал в одном из своих рассказов: «Хочешь изменить мир — начни с себя». Как только мы сами начнем относиться по-человечески ко всему, что строится и делается в наших дворах, все вокруг заиграет другими красками.