Преодолели грозу и совершили прыжок

Елецкая молодежь приняла участие в спортивно-патриотической акции «Шаг в небо».



Несмотря на погодные условия (прямо перед прыжками разыгралась гроза), ельчане все же поднялись в небо и прыгнули с парашютом над аэродромом ДОСААФ в Грязях. Всего «шагнули в небо» 22 человека, из них 13 — ребята из военно-патриотического клуба «Ельчане». Кроме того, экстремалы поучаствовали в соревнованиях, организованных Федерацией спортивного лазертага Липецкой области.

Ельчане, совершившие прыжки с парашютом в честь 75-летия Великой Победы и Дня ВДВ.



Самому юному участнику Никите Сурову несколько дней назад исполнилось 14 лет. А для Никиты Ванина прыжок с парашютом — в первую очередь выполнение наказа отца и деда, которые считают, что так, через преодоление себя, должны взрослеть парни.

Акция «Шаг в небо» посвящалась 75-летию Великой Победы и Дню ВДВ. Она проводилась в рамках проекта «Ратник», реализуемого местным отделением ДОСААФ при поддержке комитетов по делам молодежи, а также по физкультуре и спорту администрации Ельца.