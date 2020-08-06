Влияние COVID-19

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Последние нововведения в отечественной правоприменительной практике, в основном так или иначе связанные с коронавирусной инфекцией COVID-19, разъясняет первый заместитель прокурора города Д. В. Мальцев.

В санатории —

с одной справкой

Российским санаториям разрешено принимать туристов без справок об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Исключение составляют случаи, когда лабораторное исследование на COVID-19 требуется в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе.

По информации Минздрава России теперь при заезде в российские санаторно-курортные организации отдыхающим необходимо предъявлять только документ об отсутствии контакта с зараженными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней.

Данную справку (отметку в пакете документов) нужно получить в поликлинике или другой медицинской организации на основании заключения врача-эпидемиолога, педиатра, терапевта или врача общей практики не позднее чем за 3 дня до отъезда в санаторий.

Медицинские заключения выдаются на основании обследования гражданина, они содержат комплексную оценку состояния его здоровья, включая выводы о наличии или отсутствии у пациента заболеваний, факторов риска их развития, медицинских показаний и противопоказаний.



Туристы могут вернуть деньги

Туристы, у которых была аннулирована бронь в российских гостиницах из-за коронавируса, смогут вернуть деньги или забронировать там места на более поздние сроки.

Постановлением Правительства РФ от 20.07.2020 г. № 1078 «Об утверждении Положения об особенностях отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий такого переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании, на 2020 и 2021 годы» установлено, что перенести бронирование можно на период в течение 18 месяцев с даты, на которую заказчиком (потребителем) был забронирован номер. Но не позднее 31 декабря 2021 года. А также при условии, что услуги размещения в гостинице оплачены заказчиком (потребителем) полностью либо частично.

При переносе сроков бронирования исполнитель обязуется оказывать равнозначные услуги по размещению в номерах (тех же, что заявлялись до аннулирования брони), и цены за это должны остаться прежними. По соглашению сторон потребительские свойства равнозначных услуг размещения могут быть изменены.

Если заказчик (потребитель) отказывается от нового бронирования номера, гостиница не позднее 31 декабря будущего года должна вернуть ему все деньги, которые уже были заплачены авансом несостоявшимся туристом.

По требованию потребителя, достигшего возраста 65 лет, либо находящегося в трудной жизненной ситуации (к примеру, инвалида), временно нетрудоспособного или признанного безработным, исполнитель обязан возвратить уплаченную за услуги размещения денежную сумму в течение 90 календарных дней с даты предъявления требования. Но опять-таки не позднее 31 декабря 2021 года.



Дети в дороге: требования

к транспортникам

Установлен перечень правил и норм, которые должны соблюдать ОАО «Российские железные дороги» и АО «Федеральная пассажирская компания» этим летом при перевозках организованных групп детей (ОГД) железнодорожным транспортом. Ограничений много, и они разноплановые.

Постановлением главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ от 05.06.2020 г. № 8

«Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при перевозке организованных групп детей железнодорожным транспортом в летний период 2020 года в условиях сохранения рисков заболевания COVID-19» в частности, рекомендуется обеспечить:

условия для кратковременного пребывания детских организованных коллективов в залах ожидания, исключающие свободный проход посторонних лиц;

продажу билетов в случае предоставления организатором поездки ОГД письменного подтверждения принимающей стороны о снятии ограничительных мероприятий по COVID-19 в регионе;

доставку и посадку в поезда ОГД по заранее подготовленным маршрутам («зеленый коридор») для изоляции от других пассажиров;

проведение термометрии ОГД перед выходом на посадочные платформы, при посадке в вагон и в пути следования не менее двух раз в день, а также за час до прибытия в пункт назначения;

запрет посадки в пассажирский поезд больных детей;

контроль готовности железнодорожных составов, назначаемых для перевозки детских организованных коллективов, постоянно действующей комиссией с обязательным участием специалистов территориальных отделов управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту;

допуск работников поездных бригад, вагонов-ресторанов для обслуживания ОГД при наличии у сотрудников РЖД отрицательных результатов лабораторного тестирования на COVID-19 не ранее чем за 10 дней до поездки;

использование работниками пассажирского комплекса средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), кожных антисептиков;

наличие в пассажирских вагонах запаса питьевой воды, расфасованной в емкости с документами, подтверждающими качество и бе­зопасность;

проведение своевременной дезинсекции, дератизации пассажирских вагонов, вагонов-ресторанов в объемах и с кратностью, установленной требованиями санитарных правил;

допуск работников поездных бригад, вагонов-ресторанов, привитых в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.



Пандемия и суд

Подписан закон об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период пандемии.

Федеральным законом от 20.07.2020 г. № 215-ФЗ «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции» установлено, что положения настоящего закона распространяются на должников-юрлиц, должников-индивидуальных предпринимателей — субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в соответствующий единый реестр, и больше всего пострадавших из-за ситуации с пандемией COVID-19.

Исключение — должники, к которым применен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, а также отдельные категории должников-физлиц.

Закон применяется к исполнительным документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года, за исключением отдельных случаев.

В частности, предусмотрено, что в отношении должников-граждан по 31 декабря 2020 года включительно судебным приставом-исполнителем не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника, находящегося по месту его жительства (пребывания). Пристав также не вправе наложить на указанное имущество арест, а также изъять и передать его (все это не распространяется на транспортные средства, которыми должник владеет).

Те, кому предоставлена рассрочка выплаты, в течение ее срока не вправе совершать сделки, связанные с выдачей поручительств, гарантий, касающиеся отчуждения или обременения принадлежащего им имущества. А должники-юрлица также не вправе выплачивать дивиденды и иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, доходы по долям (паям), распределять прибыль между учредителями (участниками).

Постановили «подправить» Трудовой кодекс

Согласно постановлению Конституционного суда РФ от 14.07.2020 г. № 35-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Р. М. Четыза», требование о компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых прав, может быть заявлено, в том числе в течение трехмесячного срока с момента вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены.

Конституционный суд РФ признал часть первую статьи 392 Трудового кодекса РФ не соответствующей российской Конституции — она не содержит указания на сроки обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых (служебных) прав. Это касается тех случаев, когда требование о компенсации морального вреда заявлено в суд после вступления в законную силу судебного решения, полностью или частично восстановившего нарушенные трудовые (служебные) права.

В постановлении КС РФ, в частности, указано, что предоставление работнику права требовать компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями или бездействием работодателя, будучи направленным на достижение социально необходимого результата, вместе с тем не должно нарушать баланс прав и законных интересов работников и работодателей.

Реализация такого права без установления разумных сроков обращения в суд, тем более после того как нарушенные трудовые права восстановлены в судебном порядке, вела бы к несоразмерному ограничению прав работодателя как стороны в трудовом договоре и субъекта экономической деятельности.

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование изменения, вытекающие из настоящего постановления.

Впредь до внесения соответствующих изменений в ТК РФ требование о компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых (служебных) прав, может быть заявлено одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав с соблюдением сроков, преду­смотренных частью первой статьи 392 Трудового кодекса РФ, либо в течение трехмесячного срока с момента вступления в законную силу решения суда, восстановившего полностью или частично эти права.

В ТЕМУ:

В июле по постановлению Конституционного суда РФ в Трудовой кодекс внесены также и другие важные изменения.

Устанавливается, что работодатель обязан выплатить сотруднику, уволенному в связи с ликвидацией организации, средний заработок за второй месяц или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

Если сотрудник в течение 14 дней с даты увольнения обратился в службу занятости и не нашел работу в течение 2 месяцев, то работодатель должен будет выплатить средний заработок за третий месяц или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. В любом случае средний заработок за период трудоустройства и (или) компенсация должны быть выплачены до завершения ликвидации предприятия.