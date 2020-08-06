Как бокс у нас популярным стал

Юрий ШИРЯЕВ,ц

мастер спорта по тяжелой атлетике

Первый чемпионат Липецкой области по боксу состоялся в Ельце в год основания нашего региона — в 1954 году и оказался очень необычным.

Ваня-трактор

Иван Рогачев (Ваня-трактор).

Состязания проходили на сцене елецкого Дома культуры. В его стенах теперь располагается драмтеатр «Бенефис». Турнир вызвал в городе невиданный ажиотаж, так как в тяжелом весе за Елец бился чемпион РСФСР и бронзовый призер СССР 1952 года, но не по боксу, а по… тяжелой атлетике. Звали легендарного богатыря Иван Рогачев, а в народе — Ваня-трактор. Прозвище это прилипло после того, как он на спор оторвал стальную деталь от гусеницы трактора.

Ельчанин был статен как греческий бог, а кроме того, обладал не только огромной физической силой, но и отличной скоростью и природной пластикой.

В то время бокс в Липецкой области только начинал развиваться и воспринимался едва ли не как диковинка. Чемпионат в Ельце, по задумке начальства, как раз и устроили, чтобы лучше познакомиться с этим делом и придать ему мощный толчок.



Откуда ж взять боксеров?

Однако настоящих подготовленных боксеров в регионе почти не было. Вместо них устроители предложили выступить на ринге представителям других силовых видов спорта, в том числе и ельчанину Ивану Рогачеву.

Его соперником оказался мастер спорта по борьбе из Липецка и непосредственный начальник Рогачева по спортивному обществу «Динамо». Фамилию его я, увы, не запомнил, потому что слышал этот рассказ в конце 70-х годов от участника Великой Отечественной войны, ветерана елецкого спорта, чемпиона еще Орловской области по тяжелой атлетике Сергея Ивановича Атаманова. Он в 50-е годы прошлого века был тренером штангистов сборной Ельца. Вот что поведал Атаманов, будучи свидетелем исторического поединка.



Договорный бой

Поскольку тот бой не имел особого спортивного значения (ведь оба соперника были еще те «боксеры»!), то Иван Рогачев и его динамовский начальник из Липецка загодя договорились, что не будут сильно бить друг друга в ринге и разойдутся вничью. Именно так все и происходило вплоть до последнего раунда. И тут липчанин, видимо, решил, что не плохо бы было все же победить подчиненного. Посчитав, что бой вот-вот должен закончиться, он вдруг со всей силы ударил Ивана в лицо. У Рогачева хлынула кровь из носа. Зал замер в предвкушении чего-то невиданного. И невиданное случилось! Опешивший в первый миг от неожиданности Ваня вдруг со всей своей русской простотой рявкнул на весь зал: «Ты что?! Так не договаривались…». А затем нанес обидчику два молниеносных сокрушительных удара в голову: один прямой, другой снизу в подбородок. После чего липецкий соперник рухнул на настил ринга, как тряпичная кукла.



Концовка с жертво­­приношением

Но это было еще далеко не все. Видимо, Иван Рогачев очень разозлился и возжелал мщения. Он стряхнул на пол собственные боксерские перчатки и подхватил своего спортивного начальника на руки аки младенца. Затем подошел к канатам, за которыми находился судейский столик, за которым замерли изумленные происходящим арбитры, и со словами: «Забирайте, пока тепленький!» бросил несчастного борца за ринг, как жрец бросает жертву на священный алтарь.

В Доме культуры поднялся такой оглушительно-радостный вой и рев, что закачалась центральная люстра, зазвенев всеми своими хрустальными побрякушками. И потом еще долго елецкий народ во всех подробностях вспоминал и смаковал этот необычный бой. Правда, результат поединка аннулировали с формулировкой: «За неспортивное поведение Ивана Рогачева». Но это было уже неважно. Зрелище удалось! Бокс стал набирать в народе бешеную популярность, что, в общем-то, и требовалось!