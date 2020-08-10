Про памятник Михаилу Романову

Валерий ГОЛУБЧИК,

ул. Коммунаров

Прочитали в «Красном знамени» о предложении Анатолия Нечаева увековечить память о пребывании в Ельце родного брата царя Николая II — великого князя Михаила Романова и всей нашей семьей поддерживаем эту идею.



Действительно, Михаил Романов не раз бывал в древнем городе. В свое время, еще до революции 1917 года, елецкая городская дума хотела поставить памятник члену императорской фамилии из мрамора или чугуна. Для этого даже отвели место за рекой Быстрой Сосной. Однако доктор И. А. Руслов, имевший в елецком собрании право решающего голоса, предложил в целях экономии ограничиться мраморной доской в думском зале заседаний. И вскоре таковая там появилась.

И все же, на наш взгляд, было бы здорово исполнить задумку наших предков и поставить великому князю памятник, например, в виде бюста, наподобие того, что установлен купцу Заусайлову у Великокняжеского храма.

Таким образом в Ельце появится необычный туристический объект, связанный с царской семьей последнего императора. А деньги на него можно собрать, как водится, всем миром.