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К 75-летию Великой Победы

Рокоссовский и Елец

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Адольф ШЕВЕЛЮК,
г. Москва

Прославленный маршал Советского Союза, дважды Герой СССР, обладатель семи орденов Ленина Константин Константинович Рокоссовский (1896 — 1968) — один из виднейших военачальников советской эпохи, дважды во время Отечественной войны, в 1942-м и в 1943 годах, командовал фронтами, штабы которых находились в Ельце и Елецком районе: в 1942 году — Брянским, в 1943 году — Центральным.

Маршал Советского Союза
К. К. Рокоссовский.

Легендарный полководец

Перед прибытием в Елец оба раза он был вызван в Ставку и имел беседу с Верховным главнокомандующим И. В. Сталиным. Причем И. В. Сталин всегда положительно решал его просьбы относительно состава руководства фронтов. Именно Рокоссовский командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, а принимал его маршал Советского Союза Г. К. Жуков. После войны маршал занимал пост министра обороны Польской Народной Республики, а затем почетный пост заместителя министра обороны СССР. Вот что о нем писали его современники:
«Очень колоритна полководческая фигура Константина Константиновича Рокоссовского… Я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что его не только безгранично уважали, но и искренне любили все, кому довелось соприкасаться с ним по службе», — генерал армии С. М. Штеменко («Генеральный штаб в годы войны»);
«Это один из выдающихся полководцев наших Вооруженных Сил… Командуя рядом фронтов, причем всегда на весьма ответственных направлениях, Константин Константинович своим упорным трудом, большими знаниями, мужеством, храбростью, огромной работоспособностью и неизменной заботой о подчиненных снискал себе исключительное уважение и горячую любовь», — маршал А. М. Василевский («Дело всей жизни»);
«Он никогда не навязывал своих предварительных решений, одобрял разумную инициативу и помогал развить ее. Рокоссовский умел руководить подчиненными так, что каждый офицер и генерал с желанием вносил в общее дело свою долю творчества», — генерал армии П. И. Батов («В походах и боях»);
«Я ценил его знания, умение руководить войсками, большой опыт, исключительную скромность и тактичность в общении с людьми. Рокоссовский пользовался какой-то особой любовью у своих подчиненных», — главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов («На службе военной»).


Биография

В опубликованных биографиях Рокоссовского много всевозможных путаниц, иносказаний и недосказаний. С годом и местом рождения уже не так однозначно, как с днем рождения 21 декабря. Год рождения по официальной биографии 1896-й, но в большинстве документов — 1894-й. Место рождения по официальной биографии — Великие Луки, на самом деле он родился в Варшаве. Дело в том, что по закону на родине дважды Героя устанавливался бронзовый бюст. Но поставить бюст в столице современной Польши дело некорректное, вот и был придуман город Великие Луки. И даже отчество в метрике другое — настоящее Ксаверьевич. Его отец, обедневший польский дворянин, работал на железной дороге, мать, белоруска по национальности, была учительницей. Отец умер, когда Косте было 6 лет, а мать — когда ему исполнилось 15. Вот и пришлось Константину идти в армию вольнонаемным, да еще приписать себе пару лет, чтобы взяли на службу. Вся деятельность Рокоссовского была связана с армией. В годы первой мировой войны он сумел получить офицерское звание и заработал Георгиевские медали 2-й, 3-й и 4-й степеней. После Октябрьской революции стал служить в Красной Армии. Здесь тоже разночтение: по одной версии, он был в Испании, воевал там против фашистов, а после приезда в Россию попал в концлагерь и ждал расстрела. По другой версии, он в Испании не был, а все это время просидел в лагере. На вопрос слушателей военной академии: «За что его арестовали», Рокоссовский ответил так: «За что? За что и всех арестовывали. Объявили польским шпионом. Это было нетрудно, ведь я поляк, да и корпусом командовал кавалерийским в Белоруссии, недалеко от польской границы. Арестовали в августе 1937 года. На первом же допросе следователь предложил мне подписать заранее подготовленное признание в шпионаже. Я, конечно, отказался. Потом было много таких допросов… Били… Вдвоем, втроем, одному-то со мной не справиться! В тюрьме просидел ровно три года, страшных и долгих три года. Выпустили в марте 1940-го, присвоили звание генерал-майора, вновь назначили в Белоруссию командиром моего родного 5-го кавалерийского корпуса».
Его выручил так называемый список Тимошенко, министра обороны, который тот составил в преддверии Великой Отечественной — не хватало военных кадров уровня полковников — генерал-майоров. И Тимошенко вместе с Жуковым обратились к Сталину с просьбой о реабилитации некоторых высших офицеров.
В годы Великой Отечественной войны в полной мере раскрылся полководческий талант Рокоссовского. Он был одним из тех, кто разрабатывал стратегию и тактику войны, приближал победу СССР над фашизмом.


Генерал в Ельце в 1942 году

В 1942 году штаб Брянского фронта (командующий генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский) находился в Новом Ольшанце (Колпаки) под Ельцом. Офицеры штаба и сам генерал имели квартиры в Ельце.
«В 1942 г. наш Брянский фронт возглавил генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский. Человек высокой культуры, он умел терпеливо выслушать каждого, тут же выделить главную суть в суждениях собеседника и использовать в интересах дела знания и опыт коллектива. Я не ошибусь, если скажу, что в короткий срок Константин Константинович сумел расположить к себе всех своих новых сослуживцев. Нам нравилась его спокойная деловитость. Одной из характерных особенностей стиля работы Константина Константиновича являлось то, что он не докучал частыми вызовами к себе ни начальнику штаба, ни начальникам управлений. Обычно Рокоссовский сам шел к своему начальнику штаба и часами просиживал рядом с ним, внимательно вслушиваясь во все переговоры с войсками. В случае необходимости мы тут же могли посоветоваться», — М. И. Казаков («Над картой былых сражений»).
Задачу остановить прорвавшиеся танковые дивизии под Воронежем и не допустить их дальнейшее продвижение на север к Ельцу Брянский фронт под руководством К. К. Рокоссовского выполнил.
В 1943 году он в чине генерал-полковника (звание присвоено 15 января 1943 г.) был назначен командующим Центральным фронтом. Несмотря на неудачу в наступлении Центрального фронта на Орел 28 апреля 1943 года, Рокоссовскому присвоено звание генерала армии.
…и в 1943-м

Вот что говорится в книге воспоминаний «К. К. Рокоссовский. Солдатский долг»: «По прибытии в Елец он с группой офицеров вынужден был организовывать командный пункт. Командующий, взяв с собой несколько старших офицеров штаба, выехал к командующему Брянским фронтом генералу М. А. Рейтеру для ознакомления с положением дел и согласования последующих действий. А после его возвращения мы сразу же засели за изучение материалов всех видов разведки. Докладывая, начальник разведотдела, теперь уже генерал-майор, И. В. Виноградов заметно увлекся и несколько раз, видимо, по старой привычке, повторил слово «приблизительно».
К. К. Рокоссовский дал И. В. Виноградову закончить доклад и не без иронии спросил:
— Насколько же приблизительно?
И. В. Виноградов сразу понял, на что намекает командующий. На его лице отразились и досада, и раскаяние — слишком свежим в памяти был просчет относительно численности противника под Сталинградом.
С трудом подавив смущение, Виноградов собрался и уже достаточно убежденно произнес:
— На этот раз, товарищ командующий, значительно ближе к истине, чем случалось раньше.
— Будем надеяться, — согласился К. К. Рокоссовский и тактично закончил неприятный для подчиненного разговор, опустив взгляд к карте.
Изучение материалов разведки дало очень негативные данные о районе сосредоточения фронтовых армий, который был абсолютно неподготовлен к приему такого количества войск. А перемещение войск по единственной автогужевой дороге Елец — Ливны — Золотухино шло почти без применения техники, так как она завязла в Сталинграде. Надо сказать, что Рокоссовский преодолел эти трудности и, правда, несколько запоздало повел войска на овладение городом Орлом, но только 65-й армией, остальные к этому времени подойти не смогли. Немцы успели подтянуть резервы и сами устроили контрудар. Армии Центрального фронта отразили его, но на большее их не хватило, и войска с апреля перешли к эшелонированной, противотанковой обороне, стали готовиться к летней кампании.
КП фронта располагался в Ельце. Этот крупный железнодорожный узел привлекал внимание противника и подвергался бомбардировкам. Уже поэтому место было неподходящее. В новой обстановке появилась необходимость перенести КП поближе к войскам. Поэтому мы перебрались в населенный пункт Свобода севернее Курска».
Впереди была Курская битва. Немцы на Орловско-Курской дуге решили переломить создавшиеся для них неприятные последствия Сталинградской битвы с помощью громадного количества новых тяжелых танков «Тигр» и «Пантера». Однако хорошо подготовленная оборона Центрального фронта в августе 1943 года выдержала натиск бронированных чудовищ. Рокоссовский даже помог соседям, войскам Ватутина, когда у них случился прорыв немцами фронта. Далее советские войска перешли в наступление и теперь уже шли только на запад.


Любимец женщин

Природа не обидела Рокоссовского. Статный, высокий (рост около 190 см), голубоглазый, с благородной и интеллигентной внешностью он был любимцем женщин. О его амурных похождениях ходило много слухов. В частности, полководцу приписывается роман с актрисой Валентиной Серовой, которой Константин Симонов написал стихи «Жди меня». Со своей женой Юлией Барминой вое­начальник познакомился в Бурятии во время спектакля в Доме офицеров. Несколько месяцев он ездил мимо дома возлюбленной, но не решался представиться. В 1923 году молодые сыграли свадьбу, а в 1925-м родилась дочь Ариадна. Но Рокоссовский не был однолюбом. И об этом знали в Ельце.


О тропинках Детского парка…

На расчищенных от снега дорожках Детского парка в Ельце в феврале 1943 года иногда можно было увидеть очень красивую пару: генерала К. К. Рокоссовского и молоденькую девушку — военврача Галину Таланову. Галина была вдвое моложе Константина Константиновича. Она окончила медицинский вуз, когда началась война. Весь выпуск института сразу отправили в прифронтовые госпитали. Галину распределили в 85-й хирургический полевой подвижный госпиталь, который размещался в Ельце в феврале 1943 года. Но встретились они еще раньше — в январе 1942 года под Москвой. Привезли раненых. Доктор так торопилась к машинам, что пробежала мимо генерала. Тот окликнул девушку и с улыбкой поинтересовался: «Что же вы, товарищ офицер, не отдаете честь?!». Так на линии огня вспыхнуло чувство, которое оба пронесли через всю войну. Боевая подруга была с командиром на всех фронтах. Военврач 2-го ранга Галина Васильевна Таланова каждый день видела войну с изнанки. От недосыпания, запаха крови, вида обрубков человеческих тел у хрупкой Галины постоянно кружилась голова. После очередной операции она отходила от стола, нюхала нашатырь, чтобы снова вернуться к работе — жестокой и милосердной. В свои 22 года она поняла: война — это не только тяжелая, грязная работа, но и испытание души. В январе 1945 года недалеко от Варшавы она родила Рокоссовскому дочь Надежду. Полководец ребенка признал, дал свою фамилию, но разрушать свой брак не стал. Да и Галина не претендовала на брак с маршалом. Участвовать в жизни внебрачной дочери в полной мере военачальник не мог, но много ей помогал. Говорят, что на войне в человеке проявляются наиболее сильные составляющие его характера, как положительные, так и отрицательные. Герои этого романа в тяжелые годы сумели показать себя с самой лучшей стороны.
Есть и легенда. Когда у маршала Рокоссовского родилась дочка, Л. П. Берия вынужден был сообщить о ее рождении Сталину.
— Иосиф Виссарионович! И что будем делать? — спросил он.
Ответ поразил министра:
— Завидовать будем!


Память о маршале

Странно, что в Ельце память маршала СССР К. К. Рокоссовского не увековечена должным образом. Единственное, что о нем у нас напоминает, — памятная доска на доме № 23 на улице Льва Толстого, где жил командующий Центральным фронтом. Водитель генерала Сергей Мозжухин в редкие свободные часы привозил генерала из штаба в этот дом. Здесь он отдыхал и встречался с Галиной Васильевной Талановой.
На памятной доске дома № 23 по улице Л. Толстого следующая надпись: «В этом доме в феврале 1943 г. останавливался командующий вой­сками Центрального фронта генерал-полковник К. К. Рокоссовский».
Во многих городах, где просто проходили войска под руководством маршала, улицы и скверы названы его именем, стоят бюсты полководца. Почитайте этот огромный список хотя бы в Википедии. Кстати, в этом перечне нет Ельца, как будто К. К. Рокоссовский в нашем городе и не бывал. Обидно… А ведь Константин Константинович помнил наш маленький город. Вот что он писал в Елецкий краеведческий музей уже после войны:
«Воины вашего города, как и всей нашей страны, показали величайшие образцы массового героизма и храбрости в боях за освобождение Родины от врага. Многие из них до­шли по фронтовым дорогам до логова фашизма и были активными участниками боев при взятии Берлина». (Это строки из телеграммы К. К. Рокоссовского, маршала Советского Союза).

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