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Благоустройство

Горят контейнеры

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По данным пресс-службы регионального оператора по обращению с ТКО ООО «ТЭКО-Сервис», с конца прошлого года в городе сгорели 24 пластиковых контейнера, установленных на площадках по сбору мусора. Последние три — 8 и 9 августа. Все сгоревшие контейнеры — собственность администрации города. В каждом случае возгорания разбирается полиция.

  • Все, что осталось от сгоревших контейнеров на улице Городской.

Поджог или безалаберность?

Как сообщают представители «ТЭКО-Сервис», некоторые жители города проявляют чрезмерное внимание к подобным мусоросборникам европейского образца. К примеру, у одного из контейнеров, установленных у дома № 125 по улице Городской, кто-то свинтил колеса, из-за чего пластиковый накопитель оказался негоден к дальнейшей эксплуатации. А вскоре сгорел и оставшийся контейнер.
На следующее утро выяснилось, что огонь уничтожил еще два евроконтейнера на улице Коммунаров, возле дома № 143. Представители регионального оператора по обращению с ТКО называют эту площадку одной из наиболее проблемных точек вывоза мусора в городе: даже с учетом того, что на ней прежде стояло 8 накопителей под ТКО, бункер под КГО и 2 клети под пластик, данная территория, мягко говоря, не отличалась чистотой — рядом несколько многоквартирных домов, ресторан быстрого питания и гаражи.


Проблема
со строительным мусором не снята

Несмотря на то, что строительный мусор техника регионального оператора «ТЭКО-Сервис» вывозить по договору не обязана, рабочим ООО все же чаще всего приходится это делать. Но бывает и так, что загруженный подобными отходами контейнер просто неподъемен. Кирпичи, куски штукатурки и прочий строительный мусор, лежащий на земле, «ТЭКО-Сервис» тоже не забирает.
Первая неделя августа у елецкого филиала «ТЭКО-Сервис» прошла под девизом «Ни дня без строительного мусора»: 3 августа мешки с колотым кирпичом и плиткой вынесли жильцы на улице Профсоюзной, на следующий день появились отходы от земляных работ при строительстве на улице Линейной, 5 августа груда досок и бревен выросла на улице Новолипецкой, 6 числа образовалась свалка возле контейнерной площадки на улице Октябрьской, а 7 августа целый бункер строительных отходов нагрузили в переулке Рыбацком.
В последнем случае бункер был настолько заполнен мешками со штукатуркой, что обычный большегрузный мусоровоз БМ его не смог поднять. С первого раза забрали и увезли то, что смогли — пакеты с мелким бытовым мусором и спиленные ветки, прикрывавшие штукатурку. За оставшимися отходами приехал бункеровоз.
По закону строительный мусор должен вывозиться за отдельную плату — данная услуга в тариф «ТЭКО-Сервис» не входит. На деле же региональному оператору приходится выполнять работу, за которую ему никто не платит.

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