Осуждена участница финансовой пирамиды

Елецкий городской суд вынес приговор по резонансному уголовному делу, касавшемуся деятельности организованного преступного сообщества (ОПС) и мошеннических действий в особо крупном размере — все это вменялось в вину участникам финансовой пирамиды «Российская социальная программа» (ООО «РСП»).

Как сообщила старший помощник прокурора города Ельца младший советник юстиции Е. А. Колмановская, одна из обвиняемых — ельчанка, будучи беременной, не могла ездить на судебные заседания в Липецк, поэтому ее судил городской суд. Дело липецкой группы ОПС «Российская социальная программа» рассматривал Октябрьский районный суд областного центра.

Всего по вышеназванному делу по деятельности финансовой пирамиды потерпевшими были признаны 1108 человек из 30 регионов России.

Схема мошеннических действий ООО «РСП» была такова. Подсудимая, будучи менеджером по работе с клиентами этой пирамиды, заключала с потерпевшими договоры, в соответствии с которыми людям предлагалось приобрести имущество по заниженным процентным ставкам. Для этого потерпевшим необходимо было оплатить сразу 10% от стоимости покупки, а оставшуюся часть суммы вносить ежемесячно с рассрочкой.

Однако в договорах, которые ООО «РСП» заключало с потерпевшими, содержались положения, позволяющие членам преступного сообщества присваивать сумму первоначального взноса. При этом менеджер по работе с клиентами убеждала потерпевших, которые, как правило, не читали содержание договоров, в том, что деньги на приобретение имущества (а речь шла о квартирах, автомобилях) будут им выделены в срок от нескольких дней до месяца после внесения первоначального взноса.

Всего подсудимой — участницей преступного сообщества — было обмануто 167 потерпевших — жителей Ельца, Воронежа, Рязани, Москвы на общую сумму более 14 миллионов рублей.

Елецкий городской суд 4 августа вынес обвинительный приговор, провозглашавшийся, к слову, в течение нескольких дней. Ельчанка осуждена на 6 лет лишения свободы, условно, с ограничением свободы на 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с мошенницы крупных денежных сумм.

В ТЕМУ: ПОДРОБНОСТИ

Организаторов и участников ОПС «Российская социальная программа» начали арестовывать в регионах России еще 5 лет назад. Октябрьский районный суд вынес 20 подсудимым — представителям липецкого отделения финансовой пирамиды — обвинительные приговоры в апреле этого года.

Как писал «Коммерсант», это уголовное дело расследовалось полтора года, и Октябрьский райсуд работал с 760 (!) его томами.

Обвиняемыми в итоге были признаны 24 человека, в том числе три гражданина Украины. В результате 10 человек приговорили к реальным срокам лишения свободы — от 5,5 до 15 лет колонии общего режима. Еще столько же осужденных получили условные сроки. Уголовные дела в отношении оставшихся подсудимых были выделены в отдельные производства в связи с розыском или беременностью (вышеупомянутый случай с ельчанкой).

Практически все фигуранты дела, за исключением одного гендиректора ООО «РСП» Руслана Мехтиева, изначально сотрудничавшего со следствием, признаны участниками ОПС (часть 2 статьи 210 УК РФ). Его организатором (часть 1 статьи 210 УК РФ) суд признал фактического основателя РСП — бывшую гражданку Украины Татьяну Маслову. Она была приговорена к максимальному сроку — 15 лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей.

Еще три человека, в том числе брат Масловой Михаил, осуждены на 8 лет колонии каждый. Остальные подсудимые, приговоренные к реальным срокам, в зависимости от роли в ОПС получили 7,5 года, 6,5 года (два фигуранта), 6 лет (два фигуранта) и 5,5 года лишения свободы. Они также признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Из материалов уголовного дела следовало, что «Российская социальная программа» была основана Татьяной Масловой в 2010 году, на момент задержания основных фигурантов в 2015 году финансовая пирамида насчитывала более 40 офисов по всей России.

Компания предлагала клиентам «альтернативу кредиту»: льготную рассрочку на приобретение автомобилей, квартир и земельных участков. Для этого необходимо было внести первый взнос — 10 — 20% от стоимости покупки. Основную часть долга предлагалось гасить ежемесячно в течение 15 — 30 лет. Однако в договорах, согласно выводам суда, содержались положения, позволяющие оставлять деньги и имущество у РСП. Поводом для возбуждения уголовного дела стали заявления вкладчиков, не получивших обещанного.

Клиентами РСП становились граждане из социально незащищенных слоев, многие — мигранты с Украины.

В ходе рассмотрения дела в Октябрьском райсуде была допрошена только половина от всех потерпевших, поскольку часть из них не дожили до суда, а другие сменили место жительства. Все предъявленные исковые требования суд удовлетворил.