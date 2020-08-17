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День города

Явление и иконы Божией Матери (Елецкой)

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Роман ДЕМИН,
roman@kznam.ru

В следующем году древний Елец отметит 875-летие с момента первого упоминания о нем в летописных источниках (Никоновская летопись 1146 год).
В рамках подготовки к юбилею на страницах «Красного знамени» публикуются материалы, рассказывающие о славной истории нашего города. Представляем вниманию читателей очередную статью о явлении Богородицы в Ельце и ее иконах.

  • Икона Богородицы (Елецкой) из московского храма Илии.
  • Икона Елецкой Богоматери (аргамаченская)

Из Владимира в поход
шел в столицу крестный ход

На следующей неделе исполнится 625 лет со дня одного из величайших событий в духовной жизни и истории русского народа.
Как гласят летописи, 26 августа 1395 года (старый стиль) из Владимира в Москву многотысячным крестным ходом была торжественно доставлена икона Божией Матери, призванная защитить столицу и страну от непобедимого иноземного завоевателя — эмира Тимура (Тамерлана). К тому времени под его пятой была вся Малая Азия, Кавказ, он грозил «повеять ветром разрушения» не только на Русь, но и Европу.
Елец был первым городом, с которым столкнулась армия Тимура в пределах Русской земли в 1395 году. Жители пограничного форпоста и дружина под предводительством князя Федора Ивановича Елецкого не сдались на милость многочисленного врага, а легли костьми за Родину, заставив завоевателя задержаться на здешней земле, после чего и случилось чудо, совпавшее со встречей Владимирской иконы москвичами.


В Ельце разлита благодать —
здесь явилась Божья Мать

Явления Богородицы в истории Русской православной церкви — феномен, прямо скажем, не очень частый. Ельцу в этом плане повезло, ведь именно тут заступница и покровительница земли Русской показала врагам свою силу. Причем узреть ее дано было не праведникам и даже не простым христианам, а некрещеному чужеземцу-завоевателю, и это уникальный случай! Если описать древнюю легенду вкратце, то она такова: захватив и разорив Елец, воины Тамерлана еще около двух недель грабили окрестности. А на исходе пятнадцатых суток (стало быть, Елец мог пасть примерно 11 августа 1395 года по старому стилю) Тимур прилег отдохнуть в своем походном шатре и ему приснился необычный сон. В нем грозному повелителю полумира явилась Божья Мать, сияющая во славе, с многочисленным небесным воинством. Она приказала завоевателю покинуть пределы Русской земли под страхом смерти и неисчислимых бедствий.
Видение так потрясло Тамерлана, что он немедля развернул свои несметные рати и поспешно удалился восвояси.


Никто не знает, как возник
в Ельце ее священный лик

Одно из здешних преданий связывает явление Богоматери в Ельце с местом, где сейчас расположен храм Рождества Богородицы, другая легенда — с Введенской церковью. Но главное, эти истории в последующем отражаются в многочисленных рассказах об обретении иконы Божией Матери (Елецкой). Впрочем, сведения об этом чудотворном лике (а скорее даже ликах) чрезвычайно запутаны и противоречивы.
Начнем с того, что православные христиане отмечают праздник иконы Божией Матери Елецкой, явленной 11 января (24 января по новому стилю) 1060 года, то есть задолго до событий с участием Тамерлана. Кроме того, по сию пору доподлинно неизвестно об иконографии (изображении) чудотворного образа.
Тут необходимо сделать небольшое отступление, поскольку Русская православная церковь (РПЦ) чтит свыше 600 икон с ликом Богоматери. При этом иконография (изображение) Ее образа делится на несколько основных типов.


Типов у икон немного —
в РПЦ с искусством строго

Художники писали Деву Марию в соответствии со строгими церковными канонами. Так, образ Богоматери «Оранта» (с греческого «Молящаяся») и «Знамение» — это иконы, на которых Она изображена с молитвенно-поднятыми руками. На уровне Ее груди помещен медальон с Младенцем Иисусом. Другой тип — «Одигитрия» (с греч. «Путеводительница») — Богоматерь с маленьким Сыном на руках. Он одной рукой благословляет, а в другой держит свиток — знак его учения. Изображение «Елеуса» (с греч. «Умиление») представляет собой склоненных головами Богородицу и Младенца. Он, прильнув к матери, обнимает ее за шею. В стиле «Панахранта» (с греч. «Всенепорочная») Богоматерь изображена сидящей на престоле, держащей на коленях Младенца Христа. И наконец «Агиосоритисса» — от названия константинопольской часовни «Агиа-Сорос» (с греч. «Святая Рака»). На иконах этого типа Богородица изображается в полный рост, обращенная к Спасителю, иногда со свитком в руке.
Существуют еще акафистные лики, прославляющие Богоматерь под поэтическими эпитетами, взятыми из посвященных ей акафистов. К таковым относятся иконы, отличающиеся пышностью, обилием деталей и более поздними сроками создания.


По гравюрам и литографиям
предположим иконографию

Удивительно, но иконография лика Елецкой Божией Матери до сих пор неизвестна. Что он отображал, к какому каноническом типу относился, ответить сложно. Можно лишь предполагать это по сохранившимся литографиям и другим старинным образцам.
Так, на гравюре XVIII века среди 130 ликов Божией Матери Елецкая икона выполнена в традиции «Умиление». Аналогичное ее изображение (как фрагмент в ряду 142 образов Богородицы) — на иконе «Распятие и страсти Господни», написанной в конце XVIII — начале XIX веков и хранящейся в московском Богоявленском монастыре.
Тот же образ «Умиление» явлен на иконе в церкви пророка Илии. Храм расположен в центре Москвы: Обыденский пер., 6/3, стр. 1. Здесь есть довольно больших размеров образ Елецкой Богоматери. Вот что читаем о нем на сайте столичной церкви: «Уникальным иконографическим образцом является Елецкая икона Божией Матери второй половины XVIII столетия, выполненная на холсте и закрытая бисерным окладом. …Относится к типу «Умиление», он дополнен сюжетом увенчания Богородицы ангелами. В Ельце, вероятно, в Знаменском женском монастыре, процветало искусство бисерного шитья, можно предполагать, что единственный известный сейчас список утраченной святыни, прославившейся в 1395 году, происходит оттуда и достаточно точно повторяет оригинал».


Хранит ельчан от неудачи
известный образ с Аргамачи

Однако самой известной в Ельце считается икона Елецкой (так называемой Аргамаченской) Божией Матери. Он, изображает стоящую на облаке Богородицу с воздетыми руками. Этот издавна почитаемый образ хорошо знаком ельчанам. Судя по тщательно выписанному лику Девы Марии и живописным деталям, икону можно отнести к типу акафистных.
По одной из местных легенд, ее подлинник создали мастера из числа духовенства храма Рождества Богородицы, что в слободе Аргамач в 1735 году. Затем (вероятно, накануне вой­ны с Наполеоном) иконописный лик защитницы Русской земли перенесли в один из московских монастырей. Тут следы иконы теряются. Однако в Ельце, по-видимому, оставались ее копии. Кстати сказать, две из них ельчане преподносили монаршей семье — в 1883 и в 1895 годах.
В середине 60-х годов прошлого века одна из подобных копий, спасенная богомольной ельчанкой из закрытой властями церкви Рождества Богородицы, была передана в Вознесенский собор. Но несколько лет назад икону украли. Впрочем, существуют сделанные с нее списки и фотографии, очень популярные среди горожан. Именно этот образ эффектно транслируется во время показа оперы под открытым небом «Легенда о граде Ельце».


Церковь была вне закона,
и пропала третья икона

Еще одно местное предание гласит, что перед нашествием Тамерлана (1395 год) икону Елецкой Божией Матери перенесли в наш город со сторожевого пограничного поста, находившегося в районе села Талица. Позднее чудом сохранившийся образ будто бы пребывал в елецком мужском Троицком монастыре, который до пожара 1769 года располагался на Каменной горе. Затем братию из сгоревшей обители перевели в Лебедянь, а икону Елецкой Богородицы, вновь чудом спасенную от пожара, передали в Воскресенскую церковь (старый собор, некогда стоявший на елецкой Красной площади).
После освящения нового собора главная городская святыня заняла в нем свое место. Однако в советскую эпоху, во время гонений на церковь, этот образ якобы был утерян.
И все это только некоторые из многочисленных легенд, связанных с иконой Божией Матери Елецкой.
Подытоживая вышеизложенное, можно уверенно сказать: история елецких святынь не менее интересна, разнопланова и глубока, чем история самого города. Она еще ждет своих исследователей, готовя им немало сюрпризов и открытий.


До конца не сознаем,
в каком мы городе живем

Сегодня в России активно развивается туризм, в том числе и паломнический. И Елец в этом плане — место воистину уникальное, хотя мы, ельчане, до конца этого, кажется, так и не осознаем. Ну, скажите, где еще в ближайшей округе (да и не только в ближайшей) есть города, где случалось одно из величайших христианских чудес — явление Богородицы?!
В Ельце и Москве, в память о событиях 1395 года, испокон веку имелись памятники, связанные с чудом. В столице к ним относится улица Сретенка и когда-то стоявший тут Сретенский монастырь. По легенде, именно на этом месте тысячи москвичей встречали Владимирскую икону.
В нашем городе о явлении Божией Матери (Елецкой) напоминают часовни на Красной площади (у собора) и на старом городском кладбище. Еще две часовни стояли над прахом убиенных Тимуром воинов — на пересечении нынешних улиц Октябрьской и К. Маркса, а также в Черной слободе у Щурова моста (разрушены после революции). В них горел своеобразный вечный огонь — неугасимые лампады.
Наконец в 1891 году в честь грядущего 500-летия избавления Руси от нашествия Тамерлана в лучковской части города была заложена церковь во имя Божией Матери (Елецкой), заступницы и покровительницы Русской земли. Сегодня это один из красивейших храмов города.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Д. О. Рогозин с иконой Елецкой Богоматери, переданной ему из Ельца.

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