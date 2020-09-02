Напутствие от нового начальника ОМВД

Николай СЫРОМЯТНИКОВ,

член Общественного совета при ОМВД России по г. Ельцу

На очередном заседании Общественного совета при ОМВД России по г. Ельцу члены организации встретились с новым начальником горотдела полиции подполковником С. А. Чаплыгиным и обсудили перспективы дальнейшей работы по профилактике правонарушений и преступлений.

Новый начальник ОМВД России по г. Ельцу подполковник полиции С. А. Чаплыгин.

Сергей Александрович Чаплыгин среди елецких правоохранителей как в городе, так и в Елецком районе — человек известный: почти 20 лет из своих 39 прослужил на малой родине. Более 10 лет — в угрозыске горотдела МВД, прошел путь от опер­уполномоченного до начальника отдела угро. Затем — назначение на должность зам. начальника полиции по оперативной работе городского ОМВД, а в 2014 году С. А. Чаплыгину доверяют возглавить ОМВД России по Елецкому району.

Новый начальник горотдела полиции со многими членами Общественного совета при ОМВД (в том числе и с автором этих строк) знаком еще по прежней работе в угро. Во многом поэтому встреча общественников с Сергеем Александровичем в рамках очередного заседания совета прошла, как раньше писали в советской прессе, в теплой, дружественной обстановке.

Общественники (а это представители местных СМИ, РПЦ, образовательных и ветеранских организаций, депутатского корпуса горсовета) поговорили с начальником ОМВД о важности совместной работы совета и сотрудников полиции в плане профилактики преступности и правонарушений. С. А. Чаплыгин вручил каждому общественнику соответствующее удостоверение, которое дает право посещать без специального разрешения помещения горотдела МВД, места принудительного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, а также задержанных граждан и даже административно арестованных.

Председатель Общественного совета полковник полиции в отставке В. С. Росляков обсудил с С. А. Чаплыгиным и помощниками правоохранителей основные задачи, стоящие перед общественниками на второе полугодие текущего года и призвал коллег активно поработать в плане профилактики — каждый по своему направлению.