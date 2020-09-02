С горячим питанием, картой «Мир» и возможностью легко обанкротиться

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

С 1 сентября вступает в силу ряд нововведений в образовательных учреждениях, социальной и многих других сферах жизни россиян. О наиболее значимых из них газета «Красное знамя» рассказывает в этом правовом обзоре.

Горячее питание для школьников

С 1 сентября вступают в силу изменения в статье 37 закона об образовании, касающиеся обеспечения учеников начальной школы (с 1-го по 4-й класс) бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Финансировать бесплатное горячее питание младшеклассников предполагается за счет бюджетов федерального, регионального и местного уровней и из других источников. Тем субъектам РФ, которые не смогут самостоятельно нести новые расходы, выделят субсидии из федерального бюджета на софинансирование организации и обеспечение бесплатным горячим питанием младших школьников.

В бесплатное меню каждого ученика 1— 4-го классов должны входить: минимум одно горячее блюдо и один горячий напиток.

Для организации бесплатного горячего питания остальных школьников в государственных и муниципальных образовательных организациях предусмотрен переходный период с 1 сентября текущего года по 1 сентября 2023 года.



В школы возвращают воспитателей

С нового учебного года в российских школах займутся не только обучением, но воспитанием детей и подростков. Соответствующий законопроект принят Госдумой РФ. Впервые с советских времен воспитательная работа станет одной из составных частей образовательных программ.

Школы должны утвердить образовательную программу и календарный план воспитательной работы. Их разработкой займутся образовательные организации при участии советов обучающихся и советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних школьников.

Под воспитанием школьников теперь предлагается понимать деятельность, направленную на «развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства», а также на «формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Оте­чества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа России, к природе и окружающей среде».

Предусмотрен переходный период для систематизации и внедрения воспитательных программ — до 1 сентября следующего года.



Новые санитарные требования

Роспотребнадзор опубликовал зарегистрированное Минюстом постановление главного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20». По сути, это требования к работе школ и детских садов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Документ уже вступил в силу, а предусмотренные им новые санитарные правила обязательны для всех российских образовательных организаций до 1 января 2021 года. Это главные изменения в дошкольном образовании, других поправок для детских садов не принималось.

Новые СанПиНы введены в дополнение к действующим. В соответствии с ними все образовательные организации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции обязаны:

не проводить массовых мероприятий и родительских собраний;

контролировать на входе в здание температуру детей. При выявлении учеников с температурой и другими признаками болезни изолировать их и вызвать «скорую помощь», уведомив о случае территориальный орган Роспотребнадзора;

закрепить за каждым классом отдельный постоянный кабинет;

обеспечить детей и работников антисептиками для обработки рук и поверхностей;

проводить противоэпидемиологические мероприятия в виде регулярной влажной уборки помещений с дезинфицирующими средствами, проветривания классов;

по возможности оснастить клас­сные комнаты обеззараживающими воздух устройствами;

составить специальное расписание уроков, направленное на сокращение контактов учеников разных классов.

К слову, занятия в российских вузах, как и в школах, также начнутся в традиционном очном формате. Иностранные студенты, вернувшиеся в Россию, будут допущены к занятиям после прохождения 14-дневной обсервации с проведением тестирования на коронавирус.

Оформить несостоятельность стало проще

С 1 сентября вступают в силу нововведения, позволяющие оформить банкротство без судебного решения: должники, которые не имеют средств для погашения долгов, могут объявить себя банкротами без обращения в суд. Действовать правило будет только для тех россиян, долг которых составляет от 50 до 500 тысяч рублей.

Оформление данной процедуры теперь не стоит денег. Подать соответствующее заявление можно будет через МФЦ.



ОСАГО: что изменилось?

С 1 сентября обязательная автомобильная страховка ОСАГО оформляется по новым правилам. Ее цена теперь рассчитывается индивидуально. На стоимость будут влиять: количество детей и ДТП, в которых побывал водитель, возраст автомобиля и другие факторы.

Отменено временное послабление для российских водителей — во время пандемии коронавируса купить страховку ОСАГО они могли без необходимости проходить технический осмотр. С 1 сентября такой возможности у автомобилистов не будет.



Возврат страховой премии

Закон с 1 сентября обеспечит возможность возврата части страховой премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит. Ранее нередки были случаи, когда людям приходилось доказывать в суде свое законное право на возврат части страховой премии.



Поддержка НКО

С 15 сентября, если социально ориентированные некоммерческие организации надлежащим образом реализовали проект по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг с использованием финансирования Фонда президентских грантов, то они смогут получить статус исполнителя таких услуг без дополнительных заключений о надлежащем качестве работы НКО от профильных органов исполнительной власти субъекта РФ.

Оценкой результатов реализации проектов займется Фонд президентских грантов.



Успеть до конца месяца

В последний день сентября истекает срок, в течение которого заемщики, заключившие до 3 апреля 2020 года кредитный договор, вправе обратиться за «кредитными каникулами». Также до этой даты семьи с детьми могут обратиться за назначением выплат, преду­смотренных указами Президента РФ в связи с распространением коронавируса.



Живите с «Миром»

В октябре не будет продлеваться зачисление пенсионных выплат на банковские счета, предусматривающие совершение операций не с картами системы «Мир». Если у пенсионеров пенсия приходит на другие банковские карты, надо успеть их поменять на «Мир».



Льготные лекарства

С 1 сентября в России заработает Федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет федерального и региональных бюджетов. Не реже раза в год регистр будет обновляться.

Бесплатные препараты могут получить инвалиды, инвалиды Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и еще несколько льготных групп граждан. Бесплатно выдают лекарства людям, страдающим сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, орфанными (редкими) недугами. Для того чтобы получить право на бесплатные лекарства, нужно посетить участкового терапевта. Ему представляются справки из Пенсионного фонда или органов соцзащиты, в которых прописано право на лекарственные льготы.

Участковый дает рецепт на отпуск бесплатных лекарств, который заверяет заведующий поликлиникой. С этим рецептом пациенты обращаются в аптеку. Если выписанного лекарства в выбранной аптеке нет, необходимо записаться на так называемое отсроченное обслуживание. Но если лекарство так и не появилось, а препарат пришлось приобретать самостоятельно, рекомендуется сохранять чеки, чтобы впоследствии обратиться в свою страховую медицинскую организацию за компенсацией.



Минус для ИП

Как сообщает ФНС России, с 1 сентября 2020 года налоговые органы смогут принудительно исключить из ЕГРИП индивидуального предпринимателя при соблюдении ряда условий. С этой даты вступают в силу изменения, внесенные в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Согласно нововведению, если индивидуальный предприниматель (ИП) фактически прекратил свою предпринимательскую деятельность, его будет можно исключить из ЕГРИП в административном порядке по решению налогового органа.

Индивидуальный предприниматель признается фактически прекратившим свою деятельность, если к моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения одновременно соблюдаются следующие условия: истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента или ИП в течение последних 15 месяцев не представлял в налоговый орган документы отчетности, сведения о расчетах, преду­смотренные законодательством РФ о налогах и сборах, а также если

ИП имеет недоимку и задолженность в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

Одновременно с решением о предстоящем исключении ИП из реестра должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим предпринимателем, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего предпринимателя из ЕГРИП. Такие заявления подаются в произвольной форме в течение месяца со дня опубликования решения.

Если в указанный срок заявления не поступят в налоговый орган, недействующий ИП исключается из реестра путем внесения в него соответствующей записи.

После исключения из ЕГРИП по решению регистрирующего органа физическое лицо согласно новой редакции закона не сможет вновь зарегистрироваться в качестве ИП в течение трех лет.