Полис ОСАГО можно оформить на почте

— Правда ли, что теперь страховой полис ОСАГО можно оформить и на почте?

Николай

Как сообщила редакции главный специалист группы по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Липецкой области Ирина Фокина, действительно, на почте в Липецкой области можно оформить полис ОСАГО. Воспользоваться услугой могут автовладельцы региона. Полис оформляется без дополнительных услуг, что значительно снижает его стоимость.

Партнерами «Почты России» выступают «Страховой дом ВСК», «Согласие» и «Росгосстрах». С ними специалисты «Почты России» работают в режиме онлайн, а процедура оформления занимает в среднем 10-15 минут. Клиенты могут изучить предложения различных страховых компаний и выбрать наиболее оптимальные для себя условия. После оплаты электронная версия направляется на e-mail, указанный автовладельцем, а также ему выдается бумажная версия полиса.

Для его оформления требуются: паспорт, документы на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС, ПТС или электронный ПТС), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше 3 лет.

Помимо приобретения ОСАГО автомобилисты могут оплатить штрафы ГИБДД со скидкой 50% в течение 20 дней с даты вынесения постановления или уточнить их наличие по номеру водительского удостоверения и СТС. Кроме этого, можно ознакомиться с начисленными налогами по ИНН физического лица и оплатить их, а также проконсультироваться по вопросам исчисления и уплаты транспортного налога, оформив программу «Налоговый помощник» Европейской юридической службы.