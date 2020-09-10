Что заслужил заслуженный

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Пресненский районный суд Москвы 8 сентября вынес приговор Михаилу Ефремову, признанному винновым в пьяном ДТП, в результате которого погиб 57-летний водитель автофургона — заслуженный артист РФ получил 8 лет колонии общего режима.

В том, что приговор по этому резонансному уголовному делу будет обвинительным, пожалуй, к тому моменту не сомневался уже никто, даже адвокат Михаила Ефремова. Из всех подобных ДТП с участием известных россиян случай с Ефремовым стал самым широко обсуждаемым, и сама трагедия, и последующие события, с нею связанные, транслировались практически онлайн. Тема пьяного вождения теперь служит поводом для размышлений — эта проблема актуальна практически для каждого российского муниципалитета, и Елец не исключение.

М. О. Ефремов в зале заседаний Таганского районного суда во время назначения подозреваемому меры пресечения (артист до вынесения приговора сидел под домашним арестом).

«Ефремов слился»

Заслуженный артист РФ, как показала вся эта история, превращенная участниками процесса в клоунаду, продемонстрировал себя, мягко говоря, не с лучшей стороны. После того как в стельку пьяный Ефремов на своем джипе протаранил на встречке автофургон, в результате чего погиб водитель этой машины, артист поначалу признался в содеянном, записал покаянное видеообращение, в котором пообещал «не отмазываться» от случившегося. Потом резко «сдал назад», заявил, что ничего не помнит. Своей вины он толком так не признал. Поведение Ефремова и его адвоката в суде не оставляло сомнений в исходе процесса — они сделали все, чтобы приговор был обвинительным и с реальным сроком лишения свободы.

Участник проектов «Гражданин поэт» и «Гражданин хороший», как выяснилось по манере поведения артиста, и гражданин плохой, и человек так себе, да и не мужик — не нашел в себе мужества по совести ответить за свой отвратительный поступок. Сам опустил собственную репутацию ниже плинтуса.

Моя приятельница, автолюбительница с многолетним стажем, на просьбу прокомментировать поведение Ефремова ответила: «Что тут говорить? Ефремов позорно слился».



Сколько людей погубили пьяные водители Ельца

Как следует из статистики, предоставленной газете «Красное знамя» в ОГИБДД ОМВД России по г. Ельцу, проблема ДТП с участием пьяных водителей (и просто управления ТС нетрезвыми) для нашего города весьма актуальна, таких елецких «ефремовых» хватает: за прошлый год на территории Ельца госавтоинспекторами было выявлено 388 фактов пьяного вождения транспортных средств, а за 8 месяцев года текущего их уже 332. И это только официально зафиксированные случаи, с учетом латентных (скрытых, невыявленных) подобных фактов гораздо больше.

В прошлом году, по информации ОГИБДД, в 12 ДТП с участием пьяных водителей в Ельце погиб шофер авто и получили травмы 4 пешехода, 5 водителей и 7 пассажиров ТС. За 8 месяцев 2020 года в 4 таких авариях погиб пассажир, еще один пассажир ТС пострадал, травмы также получили 4 водителя.

Количество транспортных средств в Ельце ежегодно увеличивается примерно на тысячу единиц. На сегодняшний день, по статистике, по одной личной машине приходится на каждого третьего горожанина, включая младенцев и другие категории ельчан, которые по понятным причинам водить ТС не в состоянии.

И если число единиц личного транспорта растет, то культура вождения от этой динамики сильно отстает: елецкие госавтоинспекторы подтверждают, что число случаев пьяного вождения авто-мототранспорта с годами не снижается, несмотря даже на ужесточение законодательства за подобные проступки.

Возможно, процесс над Михаилом Ефремовым побудит судебные органы выносить более жесткие приговоры за пьяное вождение, которое приводит к гибели и травмированию участников дорожного движения.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ольга ЕЛЬНИКОВА, журналист:

— Ефремов — неплохой артист, но, судя по всему, очень слабый человек. Вместо того чтобы признать свою вину и мужественно понести заслуженное наказание, он устроил шоу, в котором сыграл самую несимпатичную из всех своих ролей.

Садиться пьяным за руль — это очень серьезное преступление. Но еще хуже пытаться увильнуть, уйти от ответственности. Думаю, путь в искусстве для этого человека завершился. Кому он будет интересен после такого жалкого спектакля?

Павел СЕМЕНОВ,

основатель и руководитель ВИК «Копье», водитель авто-мототранспорта с многолетним стажем:

— Тема простая. Такие ДТП происходят ежедневно по всей России. Ефремов — алкаш и хам. Это никогда не было секретом. То, что он ездил пьяный по городу — не новость, он и раньше попадался. Надеюсь, ответит за то, что натворил, по всей строгости закона. Тут важна позиция родственников погибшего — если они деньги не возьмут, Ефремов сядет точно, такова правоприменительная практика. Но, учитывая, что он старенький, больной и ранее не судимый, выйдет быстро. Подобная перспектива, с учетом названных обстоятельств, не только у него, но и у всех коллег Ефремова по пьяным ДТП.