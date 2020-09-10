Что заслужил заслуженный
Николай СЫРОМЯТНИКОВ
Пресненский районный суд Москвы 8 сентября вынес приговор Михаилу Ефремову, признанному винновым в пьяном ДТП, в результате которого погиб 57-летний водитель автофургона — заслуженный артист РФ получил 8 лет колонии общего режима.
В том, что приговор по этому резонансному уголовному делу будет обвинительным, пожалуй, к тому моменту не сомневался уже никто, даже адвокат Михаила Ефремова. Из всех подобных ДТП с участием известных россиян случай с Ефремовым стал самым широко обсуждаемым, и сама трагедия, и последующие события, с нею связанные, транслировались практически онлайн. Тема пьяного вождения теперь служит поводом для размышлений — эта проблема актуальна практически для каждого российского муниципалитета, и Елец не исключение.
«Ефремов слился»
Заслуженный артист РФ, как показала вся эта история, превращенная участниками процесса в клоунаду, продемонстрировал себя, мягко говоря, не с лучшей стороны. После того как в стельку пьяный Ефремов на своем джипе протаранил на встречке автофургон, в результате чего погиб водитель этой машины, артист поначалу признался в содеянном, записал покаянное видеообращение, в котором пообещал «не отмазываться» от случившегося. Потом резко «сдал назад», заявил, что ничего не помнит. Своей вины он толком так не признал. Поведение Ефремова и его адвоката в суде не оставляло сомнений в исходе процесса — они сделали все, чтобы приговор был обвинительным и с реальным сроком лишения свободы.
Участник проектов «Гражданин поэт» и «Гражданин хороший», как выяснилось по манере поведения артиста, и гражданин плохой, и человек так себе, да и не мужик — не нашел в себе мужества по совести ответить за свой отвратительный поступок. Сам опустил собственную репутацию ниже плинтуса.
Моя приятельница, автолюбительница с многолетним стажем, на просьбу прокомментировать поведение Ефремова ответила: «Что тут говорить? Ефремов позорно слился».
Сколько людей погубили пьяные водители Ельца
Как следует из статистики, предоставленной газете «Красное знамя» в ОГИБДД ОМВД России по г. Ельцу, проблема ДТП с участием пьяных водителей (и просто управления ТС нетрезвыми) для нашего города весьма актуальна, таких елецких «ефремовых» хватает: за прошлый год на территории Ельца госавтоинспекторами было выявлено 388 фактов пьяного вождения транспортных средств, а за 8 месяцев года текущего их уже 332. И это только официально зафиксированные случаи, с учетом латентных (скрытых, невыявленных) подобных фактов гораздо больше.
В прошлом году, по информации ОГИБДД, в 12 ДТП с участием пьяных водителей в Ельце погиб шофер авто и получили травмы 4 пешехода, 5 водителей и 7 пассажиров ТС. За 8 месяцев 2020 года в 4 таких авариях погиб пассажир, еще один пассажир ТС пострадал, травмы также получили 4 водителя.
Количество транспортных средств в Ельце ежегодно увеличивается примерно на тысячу единиц. На сегодняшний день, по статистике, по одной личной машине приходится на каждого третьего горожанина, включая младенцев и другие категории ельчан, которые по понятным причинам водить ТС не в состоянии.
И если число единиц личного транспорта растет, то культура вождения от этой динамики сильно отстает: елецкие госавтоинспекторы подтверждают, что число случаев пьяного вождения авто-мототранспорта с годами не снижается, несмотря даже на ужесточение законодательства за подобные проступки.
Возможно, процесс над Михаилом Ефремовым побудит судебные органы выносить более жесткие приговоры за пьяное вождение, которое приводит к гибели и травмированию участников дорожного движения.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ольга ЕЛЬНИКОВА, журналист:
— Ефремов — неплохой артист, но, судя по всему, очень слабый человек. Вместо того чтобы признать свою вину и мужественно понести заслуженное наказание, он устроил шоу, в котором сыграл самую несимпатичную из всех своих ролей.
Садиться пьяным за руль — это очень серьезное преступление. Но еще хуже пытаться увильнуть, уйти от ответственности. Думаю, путь в искусстве для этого человека завершился. Кому он будет интересен после такого жалкого спектакля?
Павел СЕМЕНОВ,
основатель и руководитель ВИК «Копье», водитель авто-мототранспорта с многолетним стажем:
— Тема простая. Такие ДТП происходят ежедневно по всей России. Ефремов — алкаш и хам. Это никогда не было секретом. То, что он ездил пьяный по городу — не новость, он и раньше попадался. Надеюсь, ответит за то, что натворил, по всей строгости закона. Тут важна позиция родственников погибшего — если они деньги не возьмут, Ефремов сядет точно, такова правоприменительная практика. Но, учитывая, что он старенький, больной и ранее не судимый, выйдет быстро. Подобная перспектива, с учетом названных обстоятельств, не только у него, но и у всех коллег Ефремова по пьяным ДТП.