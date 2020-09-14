Елецкий «Витязь» — второй в России

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

На чемпионате России по смешанным единоборствам (ММА) команда елецкого клуба «Витязь» по общим результатам заняла второе место, а ее воспитанники Никита Хромых, Владислав Бурлаков и Кирилл Белоглазов получили звания мастеров спорта по ММА.

Бойцы ММА елецкого клуба «Витязь» на чемпионате России по ММА: первый ряд, слева направо: Евгений Родионов, Захар Баршин, Владислав Бурлаков, тренер клуба Игорь Семочкин, Артем Демин, второй ряд: Кирилл Белоглазов, Артем Голубев, Никита Хромых, Артем Аветисян, Владислав Иванов, Иван Гергерт.

Тренер клуба «Витязь» Игорь Семочкин (с кубком) и руководитель Федерации смешанных боевых искусств ММА России Ришат Саяпов.

Клуб «Витязь» действует в Ельце седьмой год, тренирует спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет ветеран МВД Игорь Семочкин. Парни помимо ММА занимаются также учкуром (казачий бокс; клуб «Витязь» состоит в городском казачьем обществе). Учкур, как ММА, сочетает множество техник, школ и направлений, этот вид единоборства пока на стадии становления.

Клуб «Витязь» тренируется в спортивно-оздоровительном центре «СПАРТА», тренировки после коронавирусного карантина возобновлены. У «Витязя» есть своя страница в «ВКонтакте» — «Клуб Смешанных Единоборств «ВИТЯЗЬ» г. Ельца», на ней размещена не только информация о внутренней жизни и достижениях юных бойцов ММА, но и об условиях записи в клуб.